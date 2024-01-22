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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Деньги

Белгородка прошла курсы по криптовалюте и потеряла более 5 млн рублей

22 января 2024, 12:54
Фото: 1MI
Деньги

Мошенники украли у белгородки более 5 млн рублей

Жительница Белгородского района планировала повысить свои знания в сфере криптовалюты, но наткнулась на мошенников, которым перевела более 5 млн рублей. Большую часть денег женщина взяла в кредит на себя и на мужа, сообщили в региональном УМВД.

57-летняя жительница Белгородского района в августе 2023 года решила расширить свои знания в сфере криптовалют и зарегистрировалась на вебинар. После лекции с ней связались неизвестные люди и предложили начать зарабатывать на бирже. Это заинтересовало белгородку, она скачала порекомендованное ими онлайн-приложение.

После этого женщина стала переводить деньги на представленные счета и за несколько месяцев лишилась более 5 млн рублей. Большую часть потерянных денег белгородка брала в кредит на себя и своего мужа.

Когда жительница поняла, что не может вывести «прибыль», она обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Криптовалюта#Александра Склярова
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