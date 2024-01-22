Белгородка прошла курсы по криптовалюте и потеряла более 5 млн рублей

57-летняя жительница Белгородского района в августе 2023 года решила расширить свои знания в сфере криптовалют и зарегистрировалась на вебинар. После лекции с ней связались неизвестные люди и предложили начать зарабатывать на бирже. Это заинтересовало белгородку, она скачала порекомендованное ими онлайн-приложение.