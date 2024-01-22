Белгородка прошла курсы по криптовалюте и потеряла более 5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
57-летняя жительница Белгородского района в августе 2023 года решила расширить свои знания в сфере криптовалют и зарегистрировалась на вебинар. После лекции с ней связались неизвестные люди и предложили начать зарабатывать на бирже. Это заинтересовало белгородку, она скачала порекомендованное ими онлайн-приложение.
После этого женщина стала переводить деньги на представленные счета и за несколько месяцев лишилась более 5 млн рублей. Большую часть потерянных денег белгородка брала в кредит на себя и своего мужа.
Когда жительница поняла, что не может вывести «прибыль», она обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).