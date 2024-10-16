Девять раненых за день. А что известно о разрушениях от атак в Белгородской области?

Posted 16 октября, 07:37
Published 16 октября, 07:37
Modified 16 октября, 07:39
Updated 16 октября, 07:39
ВСУ 15 октября выпустили по Белгородской области 60 снарядов и 21 беспилотник. Под удар попали семь районов. Последствия есть в четырёх из них.
В Белгородском районе в Устинке после атаки ВСУ сгорел коммерческий объект. Сообщается, что он уже не работал. Кроме того, в Майском повреждены две машины и навес инфраструктурного объекта.
Два частных дома попали под удар БПЛА в Волоконовском районе. Там же осколками посекло «Газель».
Ещё один частный дом повреждён в результате атаки ВСУ в Краснояружском районе. В Валуйском округе после налёта БПЛА повреждена линия электропередачи.
В Борисовском районе после обстрела и удара дрона последствий не выявили. Разрушений не обнаружили и в тех районах, которые часто подвергаются атакам — в Грайворонском и Шебекинском округах.
Напомним, что в Белгородском районе накануне пострадали девять мирных жителей. Восемь из них ранены в результате атаки дрона на автобус, ещё одна женщина получила травмы в закрытом селе.