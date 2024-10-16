Девять раненых за день. А что известно о разрушениях от атак в Белгородской области?

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за день

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Под удар попали дома, транспорт, коммерческий и инфраструктурный объекты. Последствия есть в четырёх из семи атакованных районов, сообщили в оперштабе. Удивительно, но разрушений нет в тех, которые попадали под удар ВСУ чаще всего.