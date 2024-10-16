bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 07:37

Published 16 октября, 07:37

Modified 16 октября, 07:39

Updated 16 октября, 07:39

Разрушения выявили в четырёх районах Белгородской области

Девять раненых за день. А что известно о разрушениях от атак в Белгородской области?

16 октября 2024, 07:37
Фото: 1MI
Разрушения выявили в четырёх районах Белгородской области

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за день

Сюжет
Обстрел
Под удар попали дома, транспорт, коммерческий и инфраструктурный объекты. Последствия есть в четырёх из семи атакованных районов, сообщили в оперштабе. Удивительно, но разрушений нет в тех, которые попадали под удар ВСУ чаще всего.

ВСУ 15 октября выпустили по Белгородской области 60 снарядов и 21 беспилотник. Под удар попали семь районов. Последствия есть в четырёх из них.

В Белгородском районе в Устинке после атаки ВСУ сгорел коммерческий объект. Сообщается, что он уже не работал. Кроме того, в Майском повреждены две машины и навес инфраструктурного объекта.

Два частных дома попали под удар БПЛА в Волоконовском районе. Там же осколками посекло «Газель».

Ещё один частный дом повреждён в результате атаки ВСУ в Краснояружском районе. В Валуйском округе после налёта БПЛА повреждена линия электропередачи.

В Борисовском районе после обстрела и удара дрона последствий не выявили. Разрушений не обнаружили и в тех районах, которые часто подвергаются атакам — в Грайворонском и Шебекинском округах.

Напомним, что в Белгородском районе накануне пострадали девять мирных жителей. Восемь из них ранены в результате атаки дрона на автобус, ещё одна женщина получила травмы в закрытом селе.

Девять человек ранены за день в Белгородской области, четверо из них — дети
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде ремонтируют 22 частных дома после серьёзных разрушений от обстрелов«Рискуете очень сильно»: Гладков — о строительстве домов в некоторых районахПолучат ли белгородцы новое жильё взамен разрушенного, если цена «квадрата» растёт?
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика