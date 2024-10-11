Получат ли белгородцы новое жильё взамен разрушенного, если цена «квадрата» растёт?

Также в министерстве строительства отметили, что средняя рыночная стоимость «квадрата» вторички на сегодняшний день составляет 76,4 тысячи рублей — это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. «Квадрат» в новостройках Белгорода в четвёртом квартале достиг стоимости 89,9 тысячи рублей. При этом в третьем квартале он составлял всего 85 тысяч.