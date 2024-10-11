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Posted 11 октября, 11:48

Published 11 октября, 11:48

Modified 11 октября, 11:48

Updated 11 октября, 11:48

Белгородцы получат новое жильё взамен разрушенного, несмотря на рост цен

Получат ли белгородцы новое жильё взамен разрушенного, если цена «квадрата» растёт?

11 октября 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы получат новое жильё взамен разрушенного, несмотря на рост цен

Сюжет
Приграничье
Белгородка, потерявшая жильё при обстрелах, отметила, что может не получить новое жильё взамен старого. Дело в том, что стоимость квадратного метра с каждым полугодием увеличивается. Журналисты Go31 выяснили в областном правительстве, повлияет ли рыночная стоимость «квадрата» на сумму компенсации.

Ответить, влияет ли рыночная стоимость квадратного метра на сумму компенсации, власти не смогли.

«Постановление о предоставлении выплат не содержит ограничений по стоимости приобретаемого жилья. В том числе — приобретённых на вторичном рынке», — ответили в правительстве.

Также в министерстве строительства отметили, что средняя рыночная стоимость «квадрата» вторички на сегодняшний день составляет 76,4 тысячи рублей — это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. «Квадрат» в новостройках Белгорода в четвёртом квартале достиг стоимости 89,9 тысячи рублей. При этом в третьем квартале он составлял всего 85 тысяч.

Региональное правительство начало закупать квартиры ещё в 2023 году. Выбирается жильё на вторичном рынке: главное, чтобы дом был введён в эксплуатацию не больше трёх лет назад, а количество собственников не превышало двух.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Приграничье#Разрушенное жильё#Новое жильё#Обстрелы
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