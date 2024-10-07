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Posted 7 октября, 07:34

Published 7 октября, 07:34

Modified 7 октября, 07:36

Updated 7 октября, 07:36

В Белгородской области ускорят темпы предоставления утраченного жилья

Купят завод? Белгородцы смогут быстрее получить утраченное от обстрелов жильё

7 октября 2024, 07:34
Фото: 1MI

В Белгородской области ускорят темпы предоставления утраченного жилья

Сюжет
Строительство
В регионе продолжают предоставлять жильё людям, которые его утратили после обстрелов ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что темпы работ в этом направлении нужно ускорять.

За 2023 год и текущий период 2024 года для мер господдержки за утраченное жильё выделили 12,6 млрд рублей. На текущий момент 80% людей обеспечили жильём.

Гладков отметил, что необходимо усиление динамики.

«Проблема возросла. Особенно очень сильно за этот год. В связи с введением федерального режима ЧС, в связи с тем, что средства идут через федеральный бюджет, нужно время. Но это не должно сказываться на ожиданиях людей. Мы должны предпринять все меры для того, чтобы эти сроки снизить. У людей должно быть понимание: случилась беда, государство выполняет свои обязательства точно в срок. Самое главное — вопрос принятия решения собственником. С этого всё и начинается. Нужно ускоряться».
Вячеслав Гладков

Губернатор дал поручение своему заместителю рассмотреть вопрос по приобретению в государственную собственность завода, который позволил бы решить жилищную проблему по строительству ИЖС или жилья средней этажности.

«Это позволит корректировать срок, не ждать подрядчиков и решений собственников предприятий. Всё будет зависеть от нас. Мы сможем регулировать стоимость жилья. Если будет желание у наших подрядчиков принять участие в этом, подписав инвестиционное соглашение, пойдём на это. Заказ большой».
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#ИЖС#Инвестиции#Господдержка#Белгород#Обстрелы
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