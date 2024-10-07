Купят завод? Белгородцы смогут быстрее получить утраченное от обстрелов жильё

Губернатор дал поручение своему заместителю рассмотреть вопрос по приобретению в государственную собственность завода, который позволил бы решить жилищную проблему по строительству ИЖС или жилья средней этажности.

За 2023 год и текущий период 2024 года для мер господдержки за утраченное жильё выделили 12,6 млрд рублей. На текущий момент 80% людей обеспечили жильём.

Гладков: только в Белгородской области нет очереди на жильё для детей-сирот

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