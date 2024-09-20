Потеряют ли многодетные белгородцы право на дом, если жильё не успеют сдать в срок?

В своём видеообращении в Telegram-канале Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы Старого Оскола касательно выдаче домов многодетным семьям. Губернатор заявил, что выдать ключи от жилья постараются в срок. Также те, кто уведомлён о том, что получают в распоряжение свои дома в текущем году, не потеряют их даже при срыве сроков сдачи и сохранят право на получение.