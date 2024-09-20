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Posted 20 сентября, 18:33

Published 20 сентября, 18:33

Modified 20 сентября, 18:35

Updated 20 сентября, 18:35

Жильё

Потеряют ли многодетные белгородцы право на дом, если жильё не успеют сдать в срок?

20 сентября 2024, 18:33
Фото: Изображение Midjourney
Жильё

Вячеслав Гладков заявил, что многодетные белгородцы получат своё жильё в срок

Сюжет
Новости Белгорода
Губернатор Вячеслав Гладков заверил жительницу Старого Оскола, что дома для многодетных семей постараются сдать в срок, а при задержке семьи сохранят право на получение жилья, подчеркнув, что они сделают все возможное для выполнения программы.

В своём видеообращении в Telegram-канале Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы Старого Оскола касательно выдаче домов многодетным семьям. Губернатор заявил, что выдать ключи от жилья постараются в срок. Также те, кто уведомлён о том, что получают в распоряжение свои дома в текущем году, не потеряют их даже при срыве сроков сдачи и сохранят право на получение.

Также вчера во время прямой линии губернатор ответил белгородцам на их вопрос о социальных жилищных программах. Глава заявил, что правительство Белгородской области не собирается их приостанавливать, поэтому их реализацию продолжат и в 2025 году.

Гладков: «Жилищные программы в Белгородской области продолжим в полном объёме»
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