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Posted 26 сентября, 08:24

Published 26 сентября, 08:24

Modified 26 сентября, 08:26

Updated 26 сентября, 08:26

Гладков: только в Белгородской области нет очереди на жильё для детей-сирот

Гладков: только в Белгородской области нет очереди на жильё для детей-сирот

26 сентября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети-сироты
За последние три года в Белгородской области было выделено около 8,5 млрд рублей на реализацию социальной жилищной программы. О том, какие категории граждан получили поддержку и какие планы у региона на 2025 год, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

За последние три года в Белгородской области на реализацию социальной жилищной программы было выделено около 8,5 млрд рублей. Именно благодаря этому, как отметил Вячеслав Гладков, регион остается единственным в Российской Федерации, где нет очереди на жилье для детей-сирот.

На покупку жилья им из этой суммы было направлено 1,8 млрд рублей, 1,2 млрд рублей — на жильё для многодетных семей, 491,8 млн рублей — на жильё для семей с детьми-инвалидами, а 959 млн рублей — на приобретение жилья по программе «Молодая семья».

Эти социальные жилищные программы в Белгородской области будут продолжены в 2025 году в полном объеме. Планируется обеспечить жильём следующие категории граждан:

  • Не менее 30 многодетных семей на общую сумму 250 млн рублей;

  • Не менее 145 молодых семей на общую сумму 265,4 млн рублей;

  • Не менее 223 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 698,1 млн рублей;

  • Не менее 30 семей с детьми-инвалидами на общую сумму более 311 млн рублей.

Кроме того, с 2021 по 2023 годы на программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда было выделено 3,8 млрд рублей.

Гладков отметил, что прирост налоговых платежей в регионе вырос за год на 28,9%
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