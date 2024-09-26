Гладков: только в Белгородской области нет очереди на жильё для детей-сирот

За последние три года в Белгородской области на реализацию социальной жилищной программы было выделено около 8,5 млрд рублей. Именно благодаря этому, как отметил Вячеслав Гладков, регион остается единственным в Российской Федерации, где нет очереди на жилье для детей-сирот.