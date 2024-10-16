Белгородские бригады скорой помощи с начала СВО 1,6 тыс. раз выезжали на места ЧП

Posted 16 октября, 06:54
Published 16 октября, 06:54
Modified 16 октября, 06:57
Updated 16 октября, 06:57
С начала СВО белгородские медики скорой помощи 1600 раз выезжали на места происшествий, в том числе обстрелов. За это время бригады спасли сотни человек.
До сих пор сильно рискуют медики, работающие в приграничье. Таких бригад насчитывается 56.
Чтобы обезопасить медиков, для них закупили около 200 комплектов бронезащиты — речь о бронежилетах и касках, сообщил губернатор.
Напомним, что машины скорой помощи ранее решили оснастить станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А главврач областной скорой помощи Алексей Жиров тем временем ушёл в отряд «Барс-Белгород».