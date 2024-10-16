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Posted 16 октября, 06:54

Published 16 октября, 06:54

Modified 16 октября, 06:57

Updated 16 октября, 06:57

Медики скорой помощи зачастую первыми приезжают на место ЧП

Белгородские бригады скорой помощи с начала СВО 1,6 тыс. раз выезжали на места ЧП

16 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
Медики скорой помощи зачастую первыми приезжают на место ЧП

Для белгородских бригад скорой помощи закупили 200 комплектов бронезащиты

Сюжет
Медицина
Особенно рискуют медики скорой помощи в приграничье. В первую очередь для них закупали бронежилеты и каски, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

С начала СВО белгородские медики скорой помощи 1600 раз выезжали на места происшествий, в том числе обстрелов. За это время бригады спасли сотни человек.

До сих пор сильно рискуют медики, работающие в приграничье. Таких бригад насчитывается 56.

Чтобы обезопасить медиков, для них закупили около 200 комплектов бронезащиты — речь о бронежилетах и касках, сообщил губернатор.

Напомним, что машины скорой помощи ранее решили оснастить станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). А главврач областной скорой помощи Алексей Жиров тем временем ушёл в отряд «Барс-Белгород».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Белгород#Вячеслав Гладков#Алексей Жиров#Приграничье#Бронежилеты#СВО#Каски
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