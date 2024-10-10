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Posted 10 октября, 11:37

Published 10 октября, 11:37

Modified 10 октября, 11:39

Updated 10 октября, 11:39

Гладков: за три года в регион закупили 129 автомобилей скорой помощи на 500 миллионов

Гладков: за три года в регион закупили 129 автомобилей скорой помощи на 500 миллионов

10 октября 2024, 11:37
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
С 2021 года в Белгородской области значительно улучшили качество работы бригад скорой медицинской помощи. Для этого закупили новое медоборудование и заменили старые автомобили новыми. Всего на эти нужды потратили более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За последние три года в Белгородскую область закупили 129 новых автомобилей скорой помощи. На эти нужды потратили примерно 500 миллионов рублей.

Приобретение нового транспорта позволило обновить старые автомобили. Это же повысило скорость прибытия пациента в медицинское учреждение: в 97% случаев белгородцы доезжают до больницы менее чем за 20 минут.

«На сегодняшний день в Белгородской области нет ни одного автомобиля скорой помощи старше пяти лет. Конечно же, понимаем, что от качества работы транспорта зависит жизнь людей, которые попали в беду. Будем работу продолжать дальше и максимально контролировать состояние технических средств в скорой помощи в Белгородской области», — отметил Вячеслав Гладков.

Кроме того, за три года удалось закупить необходимое медоборудование для автомобилей скорой помощи — на это выделили 20 миллионов рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Скорая медицинская помощь#Станции
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