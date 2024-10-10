Гладков: за три года в регион закупили 129 автомобилей скорой помощи на 500 миллионов

Posted 10 октября, 11:37
Published 10 октября, 11:37
Modified 10 октября, 11:39
Updated 10 октября, 11:39
За последние три года в Белгородскую область закупили 129 новых автомобилей скорой помощи. На эти нужды потратили примерно 500 миллионов рублей.
Приобретение нового транспорта позволило обновить старые автомобили. Это же повысило скорость прибытия пациента в медицинское учреждение: в 97% случаев белгородцы доезжают до больницы менее чем за 20 минут.
«На сегодняшний день в Белгородской области нет ни одного автомобиля скорой помощи старше пяти лет. Конечно же, понимаем, что от качества работы транспорта зависит жизнь людей, которые попали в беду. Будем работу продолжать дальше и максимально контролировать состояние технических средств в скорой помощи в Белгородской области», — отметил Вячеслав Гладков.
Кроме того, за три года удалось закупить необходимое медоборудование для автомобилей скорой помощи — на это выделили 20 миллионов рублей.