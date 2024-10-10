Гладков: за три года в регион закупили 129 автомобилей скорой помощи на 500 миллионов

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С 2021 года в Белгородской области значительно улучшили качество работы бригад скорой медицинской помощи. Для этого закупили новое медоборудование и заменили старые автомобили новыми. Всего на эти нужды потратили более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.