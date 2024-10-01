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Posted 1 октября, 13:51

Published 1 октября, 13:51

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Иногда жертвами агрессивных пациентов становятся медики скорой помощи

Угрожали ножом и били ногами по лицу: в сентябре пациенты напали на семерых медиков

1 октября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Иногда жертвами агрессивных пациентов становятся медики скорой помощи

Главврач белгородской станции скорой помощи рассказал о нападении на медиков

Сюжет
Медики
Только в сентябре в СМИ сообщалось о семи случаях нападения на медиков скорой помощи, рассказал белгородский главврач ССМП региона Алексей Жиров.

В СМИ рассказали о случаях нападения на медиков. Только за сентябрь подобных происшествий насчитали не менее семи.

Так, 1 сентября в Нижнем Новгороде буйный пациент напал на анестезиолога-рениматолога в отделении интенсивной терапии, из-за чего пострадавшего пришлось доставить в другое медучреждение для оказания помощи.

Спустя 11 дней подобное случилось в больнице Санкт-Петербурга, где пациент начал кричать, разбивать горшки с цветами и размахивать ножницами. По пути он ударил санитарку кулаком по лицу.

13 сентября произошло сразу два происшествия. В Смоленске пациент разбил стекло в одной из палат приёмного отделения и никак не реагировал на замечания персонала, а в Карабулаке нетрезвый мужчина пытался ворваться в карету скорой помощи, размахивал ножом и выкрикивал угрозы. Полиции удалось его вовремя задержать.

В Первоуральске 14 сентября пациент напал на фельдшера во время оказания ему медпомощи, ударив того ногой в лицо. Сотрудник выпал из транспорта на обочину дороги, но обошлось без серьёзных травм, поскольку карета скорой помощи в тот момент не двигалась.

Не обошлось и без случаев нападения на врачей в Москве. Там 25 сентября мигрант напал на бригаду скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Его задержали.

А спустя сутки в Благовещенске пьяный пациент вместе с друзьями избил хирурга районной больницы из-за долгого ожидания медпомощи. У врача диагностировали перелом пальца, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. На следующий день друзья злоумышленников угрожали медику расплатой.

За деньги — да, по ОМС — нет: белгородцы возмущены отношением к пациентам в больницах
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