Угрожали ножом и били ногами по лицу: в сентябре пациенты напали на семерых медиков

В Первоуральске 14 сентября пациент напал на фельдшера во время оказания ему медпомощи, ударив того ногой в лицо. Сотрудник выпал из транспорта на обочину дороги, но обошлось без серьёзных травм, поскольку карета скорой помощи в тот момент не двигалась.