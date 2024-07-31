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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

«Белгородскую неотложку» выставили на продажу

Частную скорую помощь в Белгороде хотят продать за 20 млн рублей

31 июля 2024, 14:06
Фото: 1MI

«Белгородскую неотложку» выставили на продажу

На сайте объявлений появился необычный лот — организация, предоставляющая услуги скорой медицинской помощи, выставлена на продажу за 20 млн рублей. Продавец утверждает, что этот бизнес — единственный подобный в Белгородской области.

Необычное объявление появилось на сервисе «Авито». Единственный частный в Белгородской области, как пишет сам продавец, бизнес по оказанию скорой помощи выставили на продажу.

Цена «работающей более 13 лет» готовой организации составила всего лишь 20 миллионов рублей.

Автопарк компании насчитываем четыре автомобиля СМП, а продавец готов предоставить все необходимые лицензии на медицинскую деятельность.

Напомним, что недавно другой белгородец пытался продать на сайте объявлений лису под видом собаки.

Объявление о продажеОбъявление о продаже
Объявление о продаже
Фото: скриншот сайта «Авито»
«Маленькая собачка» оказалась лисой: какой необычный «товар» продаёт белгородец?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород
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