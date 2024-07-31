Частную скорую помощь в Белгороде хотят продать за 20 млн рублей

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Необычное объявление появилось на сервисе «Авито». Единственный частный в Белгородской области, как пишет сам продавец, бизнес по оказанию скорой помощи выставили на продажу.
Цена «работающей более 13 лет» готовой организации составила всего лишь 20 миллионов рублей.
Автопарк компании насчитываем четыре автомобиля СМП, а продавец готов предоставить все необходимые лицензии на медицинскую деятельность.
Напомним, что недавно другой белгородец пытался продать на сайте объявлений лису под видом собаки.