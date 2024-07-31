Частную скорую помощь в Белгороде хотят продать за 20 млн рублей

«Белгородскую неотложку» выставили на продажу

На сайте объявлений появился необычный лот — организация, предоставляющая услуги скорой медицинской помощи, выставлена на продажу за 20 млн рублей. Продавец утверждает, что этот бизнес — единственный подобный в Белгородской области.