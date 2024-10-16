«Барс-Белгород» приступил к выполнению боевых задач. Что делают бойцы?

Командир рассказал, что ежедневно к ним обращаются от 15 до 20 человек с желанием вступить в отряд. Это не только жители Белгородской области, но и люди из других регионов. В настоящее время завершается формирование первого стрелкового батальона и начинается работа над созданием второго.