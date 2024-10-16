«Барс-Белгород» приступил к выполнению боевых задач. Что делают бойцы?

Posted 16 октября, 06:31
Published 16 октября, 06:31
Modified 16 октября, 06:33
Updated 16 октября, 06:33
Добровольческий отряд «Барс-Белгород» приступил к выполнению своих боевых задач. Сейчас бойцы взяли под охрану семь важнейших мостов в Белгородской области, сообщил командир подразделения с позывным Рубин.
Командир рассказал, что ежедневно к ним обращаются от 15 до 20 человек с желанием вступить в отряд. Это не только жители Белгородской области, но и люди из других регионов. В настоящее время завершается формирование первого стрелкового батальона и начинается работа над созданием второго.
Боевая подготовка в отряде занимает 21 день. Первые 10 дней «Барс-Белгород» посвящает одиночной боевой подготовке, а следующие 11 — подготовке в составе небольших групп, состоящих из двух-трёх человек, и целых подразделений.