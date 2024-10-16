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Posted 16 октября, 06:31

Published 16 октября, 06:31

Modified 16 октября, 06:33

Updated 16 октября, 06:33

Каждый день от 15 человек хотят вступить в «Барс-Белгород»

«Барс-Белгород» приступил к выполнению боевых задач. Что делают бойцы?

16 октября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Каждый день от 15 человек хотят вступить в «Барс-Белгород»

Бойцы отряда «Барс-Белгород» взяли под охрану мосты

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Новости Белгорода
Отряд «Барс-Белгород» набирает популярность. Всё больше чиновников хотят в него вступить, но и без того желающих достаточно. Бойцы уже приступили к своим непосредственным боевым задачам, сообщает ТАСС.

Добровольческий отряд «Барс-Белгород» приступил к выполнению своих боевых задач. Сейчас бойцы взяли под охрану семь важнейших мостов в Белгородской области, сообщил командир подразделения с позывным Рубин.

Вскоре номенклатуру охраняемых объектов намерены расширить. О том, чем ещё будут заниматься участники формирования, мы писали здесь и здесь.

Командир рассказал, что ежедневно к ним обращаются от 15 до 20 человек с желанием вступить в отряд. Это не только жители Белгородской области, но и люди из других регионов. В настоящее время завершается формирование первого стрелкового батальона и начинается работа над созданием второго.

Боевая подготовка в отряде занимает 21 день. Первые 10 дней «Барс-Белгород» посвящает одиночной боевой подготовке, а следующие 11 — подготовке в составе небольших групп, состоящих из двух-трёх человек, и целых подразделений.

Чтобы лучше работать? Зачем белгородские чиновники вступают в «Барс-Белгород»
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