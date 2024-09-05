Минобороны формирует отряд «Барс-Белгород»: чем он займётся и что говорят бойцы

Министерство обороны РФ вместе с белгородским правительством приступило к формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород». Бойцы будут охранять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты инфраструктуры, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, заниматься при необходимости эвакуацией населения, а также обеспечивать соблюдение режима контртеррористической операции (КТО).