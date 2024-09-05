Минобороны формирует отряд «Барс-Белгород»: чем он займётся и что говорят бойцы

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Министерство обороны РФ вместе с белгородским правительством приступило к формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород». Бойцы будут охранять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты инфраструктуры, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, заниматься при необходимости эвакуацией населения, а также обеспечивать соблюдение режима контртеррористической операции (КТО).
Сейчас проходит подготовка и обучение личного состава добровольческого отряда. У будущих бойцов снимают мерки для выдачи им формы, учат обращению с оружием, рассказывают про различные виды боеприпасов.
«Лично я сделал для себя вывод, что хочу встать на защиту земли, семьи и своего города. <…> Подготовка идёт каждый день: учат тактике боя, перемещению. Инструкторы хорошие, с опытом. Учат всему, что может пригодиться, нарабатываем каждый день навык. До этого я работал на стройке, а месяц назад с товарищем пришёл в отпуск с линии фронта», — поделился военный с позывным «Седой».