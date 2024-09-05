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Отряд из добровольцев формируют в Белгородской области

Минобороны формирует отряд «Барс-Белгород»: чем он займётся и что говорят бойцы

5 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Отряд из добровольцев формируют в Белгородской области

Отряд «Барс-Белгород» формируют из добровольцев в Белгородской области

В регионе приступили к обучению бойцов отряда «Барс-Белгород». Его члены будут защищать приграничный регион и помогать местным жителям. О том, чему учат бойцов инструкторы, рассказал российский военнослужащий, вступивший в ряды отряда.

Министерство обороны РФ вместе с белгородским правительством приступило к формированию добровольческого отряда «Барс-Белгород». Бойцы будут охранять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты инфраструктуры, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, заниматься при необходимости эвакуацией населения, а также обеспечивать соблюдение режима контртеррористической операции (КТО).

Сейчас проходит подготовка и обучение личного состава добровольческого отряда. У будущих бойцов снимают мерки для выдачи им формы, учат обращению с оружием, рассказывают про различные виды боеприпасов.

«Лично я сделал для себя вывод, что хочу встать на защиту земли, семьи и своего города. <…> Подготовка идёт каждый день: учат тактике боя, перемещению. Инструкторы хорошие, с опытом. Учат всему, что может пригодиться, нарабатываем каждый день навык. До этого я работал на стройке, а месяц назад с товарищем пришёл в отпуск с линии фронта», — поделился военный с позывным «Седой».
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Отряд#Белгород#Минобороны#СВО#Барс-Белгород
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