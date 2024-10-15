Чтобы лучше работать? Зачем белгородские чиновники вступают в «Барс-Белгород»

В последнее время всё больше и больше чиновников или депутатов, а главное — глав районов, уходят с постов, чтобы вступить в ряды добровольческого отряда «Барс-Белгород». Также сегодня появилась новость о том, что и женщины из их числа готовы отправиться туда. Так, к «Барс-Белгород» присоединилась глава Красногвардейского района Галина Руденко.