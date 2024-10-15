bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 18:05

Published 15 октября, 18:05

Modified 15 октября, 18:07

Updated 15 октября, 18:07

«Барс-Белгород»

Чтобы лучше работать? Зачем белгородские чиновники вступают в «Барс-Белгород»

15 октября 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney
«Барс-Белгород»

Белгородский губернатор объяснил, почему чиновники уходят в «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
Руководители администраций отправляются в «Барс-Белгород», что стало темой, вокруг которой появляется всё больше вопросов. Вячеслав Гладков заявил, что данные решения демонстрируют мужество и патриотизм, а также основой для понимания работы в приграничной Белгородской области.

В последнее время всё больше и больше чиновников или депутатов, а главное — глав районов, уходят с постов, чтобы вступить в ряды добровольческого отряда «Барс-Белгород». Также сегодня появилась новость о том, что и женщины из их числа готовы отправиться туда. Так, к «Барс-Белгород» присоединилась глава Красногвардейского района Галина Руденко.

В своём видеообращении вечером 15 октября Вячеслав Гладков ответил на интересующий всех вопрос относительно данной ситуации — почему?

Губернатор Белгородской области заявил, что, по его мнению, подобное решение — это пример ответственности и храброго поступка для «каждого настоящего гражданина и патриота своей земли».

Далее глава региона уточнил, что уходить с постов главам приграничных районов на данный момент не разрешают. Для глав администраций других районов и округов подобное решение становится возможностью получить ценный опыт, «чтобы более качественно выстроить свою работу в прифронтовом регионе, чтобы понять, что такое война и боевые действия».

«Мне кажется, что для нас это максимально важно, чтобы мы были готовы к различным сложным ситуациям. И, конечно же, каждый руководитель имеет административные ресурсы, а в период формирования БАРСа это и к помощи каждого необходимо. Уверен, что именно таким образом мы построим максимально эффективный отряд», — заявил Вячеслав Гладков.
Первая женщина вступила в «Барс-Белгород» — и это глава района
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Старого Оскола Чесноков тоже хочет в «Барс-Белгород», но пока не разрешают врачиВ «Барс-Белгород» после чиновников начали приглашать обычных жителейПосле чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#Военные учения#СВО#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика