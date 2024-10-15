Чтобы лучше работать? Зачем белгородские чиновники вступают в «Барс-Белгород»

Posted 15 октября, 18:05
Published 15 октября, 18:05
Modified 15 октября, 18:07
Updated 15 октября, 18:07
В последнее время всё больше и больше чиновников или депутатов, а главное — глав районов, уходят с постов, чтобы вступить в ряды добровольческого отряда «Барс-Белгород». Также сегодня появилась новость о том, что и женщины из их числа готовы отправиться туда. Так, к «Барс-Белгород» присоединилась глава Красногвардейского района Галина Руденко.
В своём видеообращении вечером 15 октября Вячеслав Гладков ответил на интересующий всех вопрос относительно данной ситуации — почему?
Губернатор Белгородской области заявил, что, по его мнению, подобное решение — это пример ответственности и храброго поступка для «каждого настоящего гражданина и патриота своей земли».
Далее глава региона уточнил, что уходить с постов главам приграничных районов на данный момент не разрешают. Для глав администраций других районов и округов подобное решение становится возможностью получить ценный опыт, «чтобы более качественно выстроить свою работу в прифронтовом регионе, чтобы понять, что такое война и боевые действия».
«Мне кажется, что для нас это максимально важно, чтобы мы были готовы к различным сложным ситуациям. И, конечно же, каждый руководитель имеет административные ресурсы, а в период формирования БАРСа это и к помощи каждого необходимо. Уверен, что именно таким образом мы построим максимально эффективный отряд», — заявил Вячеслав Гладков.