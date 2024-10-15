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Posted 15 октября, 13:53

Published 15 октября, 13:53

Modified 15 октября, 13:55

Updated 15 октября, 13:55

«Барс» есть не только в Белгородской, но и Брянской и Курской областях

Белгородским «барсам» заплатят от 80 тысяч рублей. А брянским?

15 октября 2024, 13:53
Фото: 1MI
«Барс» есть не только в Белгородской, но и Брянской и Курской областях

Бойцам «Барс-Брянск» могут назначить единовременные выплаты

Сюжет
Приграничье
Введение единовременной выплаты рассмотрят брянские депутаты. Бойцам, заключившим контракт на год, могут выплачивать 300 тысяч рублей, на полгода — 150 тысяч рублей, сообщили «Брянские новости».

Жителям Брянской области, которые решили заключить годовой контракт на службу в отряде «Барс-Брянск», хотят единовременно выплачивать 300 тысяч рублей. Если же мужчины решат пойти на службу только на полгода, им также будет положена дополнительная выплата, но уже в размере 150 тысяч рублей.

Этот законопроект о единовременных выплатах рассмотрят депутаты областной думы. В настоящее же время при поступлении на службу в «Барс-Брянск» бойцы получают от 35 тысяч рублей, а за каждый день боевого дежурства им платят по 4 тысячи рублей.

Напомним, что бойцы «Барса-Белгород» получают от 80 тысяч рублей в месяц. Им также положены доплаты за выполнение боевых задач. Большая часть этой суммы идёт из бюджета региона, а оставшуюся выплачивает Министерство обороны РФ.

Откуда 80 тысяч рублей? Как формируется выплата бойцам отряда «Барс-Белгород»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Бойцы#Контракт#Брянская область#Приграничье#Барс#СВО
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