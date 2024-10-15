Белгородским «барсам» заплатят от 80 тысяч рублей. А брянским?

Posted 15 октября, 13:53
Published 15 октября, 13:53
Modified 15 октября, 13:55
Updated 15 октября, 13:55
Жителям Брянской области, которые решили заключить годовой контракт на службу в отряде «Барс-Брянск», хотят единовременно выплачивать 300 тысяч рублей. Если же мужчины решат пойти на службу только на полгода, им также будет положена дополнительная выплата, но уже в размере 150 тысяч рублей.
Этот законопроект о единовременных выплатах рассмотрят депутаты областной думы. В настоящее же время при поступлении на службу в «Барс-Брянск» бойцы получают от 35 тысяч рублей, а за каждый день боевого дежурства им платят по 4 тысячи рублей.
Напомним, что бойцы «Барса-Белгород» получают от 80 тысяч рублей в месяц. Им также положены доплаты за выполнение боевых задач. Большая часть этой суммы идёт из бюджета региона, а оставшуюся выплачивает Министерство обороны РФ.