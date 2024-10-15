Белгородским «барсам» заплатят от 80 тысяч рублей. А брянским?

Жителям Брянской области, которые решили заключить годовой контракт на службу в отряде «Барс-Брянск», хотят единовременно выплачивать 300 тысяч рублей. Если же мужчины решат пойти на службу только на полгода, им также будет положена дополнительная выплата, но уже в размере 150 тысяч рублей.