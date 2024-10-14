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Posted 14 октября, 08:35

Published 14 октября, 08:35

Modified 14 октября, 08:35

Updated 14 октября, 08:35

«Салют» отыгрался у «Кванта»

Взяли реванш: белгородский «Салют» удачно встретился с «Квантом» из Обнинска

14 октября 2024, 08:35
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в Вконтакте
«Салют» отыгрался у «Кванта»

Белгородский «Салют» обыграл «Квант» на второй встрече

Сюжет
Футбол
«Салют» встретился с командой «Квант». Первая игра в этом сезоне между командами завершилась ничьёй, но на этот раз победа досталась белгородцам, сообщили в пресс-службе клуба.

В прошедшее воскресенье, 13 октября, в Обнинске состоялся 27-й тур LEON-Второй лиги, в котором белгородский «Салют» встретился с командой «Квант».

Игра была успешной для «Салюта»: матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол забит полузащитником Арсением Прокуроровым на 66-й минуте матча, а второй — Александром Канищевым на 86-й.

Для команд это была не первая встреча. Ранее, в июле, они уже играли друг против друга. Тогда матч закончился ничьёй. Стоит отметить, что в прошлый раз игра проходила без зрителей из-за нарушений требований безопасности на стадионе.

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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Обнинск#Квант#LEON-Вторая лига
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