Взяли реванш: белгородский «Салют» удачно встретился с «Квантом» из Обнинска

Posted 14 октября, 08:35
Published 14 октября, 08:35
Modified 14 октября, 08:35
Updated 14 октября, 08:35
В прошедшее воскресенье, 13 октября, в Обнинске состоялся 27-й тур LEON-Второй лиги, в котором белгородский «Салют» встретился с командой «Квант».
Игра была успешной для «Салюта»: матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол забит полузащитником Арсением Прокуроровым на 66-й минуте матча, а второй — Александром Канищевым на 86-й.
Для команд это была не первая встреча. Ранее, в июле, они уже играли друг против друга. Тогда матч закончился ничьёй. Стоит отметить, что в прошлый раз игра проходила без зрителей из-за нарушений требований безопасности на стадионе.