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Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Квантом» из Обнинска

Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Квантом» из Обнинска

26 июня 2024, 08:06
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в ВК
Встреча состоялась в Старом Осколе и в этот раз прошла без зрителей. Игра закончилась счётом 1:1, сообщили в пресс-службе белгородского футбольного клуба.
Сюжет
Футбол

Очередной матч Второй лиги Б состоялся во вторник, 25 июня, в 17:00. В этот раз белгородский «Салют» встретился с футбольным клубом «Квант» из Обнинска. Счёт вышел 1:1.

Следующая игра пройдёт 1 июля в 13:00 по московскому времени. Белгородская команда сыграет с московским «Строгино».

Ранее «Салют», забив решающий гол, вырвал победу у хабаровского «СКА-2». До этого белгородцы выиграли у клуба из Долгопрудного «Космос». Счёт составил 2:1. Ещё раньше «Салют» сыграл вничью с командой «Коломна», а в начале мая «Арсенал-2» разгромил белгородцев со счётом 4:1.

Напомним, недавно стало известно, что матч «Салют» — «Квант» пройдёт без зрителей. УМВД по Белгородской области провело проверку на старооскольском стадионе «Спартак», на котором должна была состояться игра, и выявило нарушения требований безопасности.

Футбольные матчи белгородского «Салюта» пока решили проводить без зрителей
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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Обнинск#Квант
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