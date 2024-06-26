Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Квантом» из Обнинска

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Очередной матч Второй лиги Б состоялся во вторник, 25 июня, в 17:00. В этот раз белгородский «Салют» встретился с футбольным клубом «Квант» из Обнинска. Счёт вышел 1:1.
Следующая игра пройдёт 1 июля в 13:00 по московскому времени. Белгородская команда сыграет с московским «Строгино».
Ранее «Салют», забив решающий гол, вырвал победу у хабаровского «СКА-2». До этого белгородцы выиграли у клуба из Долгопрудного «Космос». Счёт составил 2:1. Ещё раньше «Салют» сыграл вничью с командой «Коломна», а в начале мая «Арсенал-2» разгромил белгородцев со счётом 4:1.
Напомним, недавно стало известно, что матч «Салют» — «Квант» пройдёт без зрителей. УМВД по Белгородской области провело проверку на старооскольском стадионе «Спартак», на котором должна была состояться игра, и выявило нарушения требований безопасности.