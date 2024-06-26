Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Квантом» из Обнинска

Ранее «Салют», забив решающий гол, вырвал победу у хабаровского «СКА-2». До этого белгородцы выиграли у клуба из Долгопрудного «Космос». Счёт составил 2:1. Ещё раньше «Салют» сыграл вничью с командой «Коломна», а в начале мая «Арсенал-2» разгромил белгородцев со счётом 4:1.