Белгородский «Салют» победил в игре с «Орлом», но упустил Кубок Второй лиги

Кубок первенства Второй лиги ни белгородцы, ни орловцы получить уже не смогут. Однако после последней неудачной игры салютовцы поменяли тактику, отметил их главный тренер Виктор Навоченко. Сама же игра, по его словам, прошла с переменным успехом.