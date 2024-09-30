Белгородский «Салют» победил в игре с «Орлом», но упустил Кубок Второй лиги

Posted 30 сентября, 09:29
Published 30 сентября, 09:29
Modified 30 сентября, 09:29
Updated 30 сентября, 09:29
Вчера, 29 сентября, на футбольном поле встретились команды из Белгорода и Орла. Победа осталась за белгородским «Салютом»: матч в рамках первенства Второй лиги закончился со счётом 2:1.
Первый гол забили футболисты «Орла», однако после этого игру начали вести белгородцы. Очки «Салюту» заработали Канищев и Матвевнин, «Орлу» — Дмитриев.
Кубок первенства Второй лиги ни белгородцы, ни орловцы получить уже не смогут. Однако после последней неудачной игры салютовцы поменяли тактику, отметил их главный тренер Виктор Навоченко. Сама же игра, по его словам, прошла с переменным успехом.
«Атмосфера на трибунах хорошая. Игра была с обоюдными моментами, но нам удалось на один гол больше забить. Мы отыгрались вовремя и дожали в конце. Можно сказать, что игра была „ничейная“», — прокомментировал матч тренер «Салюта».
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