Нельзя только в Осколе? Почему белгородских болельщиков не пускают на футбол

Его обращение прокомментировали в администрации муниципалитета. Чиновники отметили, что проведение спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей запрещено, однако на главный вопрос белгородцу не ответили. Тот же снова спросил, почему смотреть за забором на матч можно, а на трибуне — нельзя.