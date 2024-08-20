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Белгородцев возмущает запрет на посещение матчей «Салюта»

Нельзя только в Осколе? Почему белгородских болельщиков не пускают на футбол

20 августа 2024, 12:29
Фото: 1MI

Белгородцев возмущает запрет на посещение матчей «Салюта»

Матчи футбольного клуба «Салют» в рамках Кубка России проходят на территории Старого Оскола. Однако из-за действующего режима КТО сидеть на трибунах болельщикам нельзя. Что говорят в администрации муниципалитета?

Белгородцев возмущает, что из-за действующего режима КТО болельщиков футбольного клуба «Салют» не пускают на матчи.

«У нас и так забрали футбол из Белгорода, так ещё и запрещают посещать матчи в Осколе. Люди стоят за забором и смотрят матч, а могли спокойно сидеть на трибуне. В это время в Белгороде проходят игры 8×8, чемпионат области и так далее. К слову, на матчи в Осколе приходят по 200-300 человек, хотя в любом ТЦ только продавцов в разы больше. Почему у нас такие двойные стандарты?» — задался вопросом местный житель.

Его обращение прокомментировали в администрации муниципалитета. Чиновники отметили, что проведение спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей запрещено, однако на главный вопрос белгородцу не ответили. Тот же снова спросил, почему смотреть за забором на матч можно, а на трибуне — нельзя.

При этом сами матчи действительно устраиваются: следующий состоится 21 августа — белгородский «Салют» встретится с тамбовским «Спартаком». Предыдущая же игра прошла 17 числа: тогда встреча «Салюта» с тульским «Арсеналом-2» также прошла без зрителей.

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