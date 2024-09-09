Не реабилитировались: матч белгородского «Салюта» против «Космоса» завершился ничьей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Матч между командами «Салют» из Белгорода и «Космос» из Долгопрудного в рамках LEON-Второй лиги Б завершился ничьей со счётом 1:1.
Первый тайм прошёл неудачно для белгородцев, но во втором они смогли перехватить инициативу благодаря голу полузащитника Данилы Матвевнина на 56-й минуте. К сожалению, удержать преимущество не удалось: на 87-й минуте Егор Пономарёв из команды «Космос» сравнял счёт. Ни одна команда так и не смогла забить ещё раз.
После череды победы «Салют» начал сдавать позиции. Прошлую игру против «Орла» они проиграли со счётом 4:2.