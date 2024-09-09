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Белгородцы не забрали вторую игру подряд.

Не реабилитировались: матч белгородского «Салюта» против «Космоса» завершился ничьей

9 сентября 2024, 08:01
Фото: 1MI
Белгородцы не забрали вторую игру подряд.

Белгородский «Салют» сыграл с «Космосом» из Долгопрудного

Рано стали радоваться за белгородских футболистов. После нескольких побед «Салют» подсдал позиции. На поле против «Космоса» белгородцы хоть и сумели отыграться во втором тайме, вырвать победу так и смогли, сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

Матч между командами «Салют» из Белгорода и «Космос» из Долгопрудного в рамках LEON-Второй лиги Б завершился ничьей со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл неудачно для белгородцев, но во втором они смогли перехватить инициативу благодаря голу полузащитника Данилы Матвевнина на 56-й минуте. К сожалению, удержать преимущество не удалось: на 87-й минуте Егор Пономарёв из команды «Космос» сравнял счёт. Ни одна команда так и не смогла забить ещё раз.

После череды победы «Салют» начал сдавать позиции. Прошлую игру против «Орла» они проиграли со счётом 4:2.

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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Космос#Белгород#Ничья#Долгопрудный
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