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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Белгородский «Салют» проиграл «Орлу»

«Салют» завершил выступление в FONBET Кубке России после проигрыша «Орлу»

5 сентября 2024, 08:13
Фото: группа ФК «Салют Белгород» в ВК
Белгородский «Салют» проиграл «Орлу»

Белгородский «Салют» уступил победу «Орлу»

Белгородский «Салют» сыграл с «Орлом», но забрать победу себе не сумел: матч закончился со счётом 4:2 в пользу противника. Подробнее об игре рассказали в издании «Орелtimes».
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Футбол

Белгородские футболисты завершили выступления в FONBET Кубке России. Последний матч с «Орлом» закончился поражением «Салюта» со счётом 4:2. Игра проходила на домашнем поле противника.

При этом первый тайм белгородцы вели, забив два гола, однако во второй половине уступили сопернику.

У орловцев голы забили футболисты Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Меркулов — последний заработал для команды два очка. Теперь орловский клуб готовится к матчу с одной из команд Первой лиги.

Из белгородских футболистов на матче отличились Никита Пономарёв и Илья Винников.

проигрНапомним, что, когда матчи проходили в Старом Осколе, болельщиков не пускали на трибуны — они были вынуждены наблюдать за игрой, стоя за забором.

Нельзя только в Осколе? Почему белгородских болельщиков не пускают на футбол
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