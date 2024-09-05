«Салют» завершил выступление в FONBET Кубке России после проигрыша «Орлу»

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Белгородские футболисты завершили выступления в FONBET Кубке России. Последний матч с «Орлом» закончился поражением «Салюта» со счётом 4:2. Игра проходила на домашнем поле противника.
При этом первый тайм белгородцы вели, забив два гола, однако во второй половине уступили сопернику.
У орловцев голы забили футболисты Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Меркулов — последний заработал для команды два очка. Теперь орловский клуб готовится к матчу с одной из команд Первой лиги.
Из белгородских футболистов на матче отличились Никита Пономарёв и Илья Винников.
проигрНапомним, что, когда матчи проходили в Старом Осколе, болельщиков не пускали на трибуны — они были вынуждены наблюдать за игрой, стоя за забором.