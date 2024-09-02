«Кто не видел, скажет, что в одни ворота»: тренер «Салюта» — о победе над «Коломной»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В воскресенье, 1 сентября, состоялся очередной матч LEON-Вторая лига Б. Белгородский «Салют» встретился с «Коломной». Первый тайм был достаточно ровный, его закончили ничьей — 1:1. Гол обеспечил полузащитник Николай Бояркин. Во втором тайме характер игры изменился.
Салютовцы, хоть и не реализовывали все свои возможности, стали пачками забивать голы. Вингер Давид Гагуа отправил мяч в ворота на 73-й минуте, ещё через три забил полузащитник Тимур Дудайти. Защитник Александр Крикуненко заработал гол для своей команды на 81-й минуте. Ещё два — опять Бояркин. На 85-й и 89-й минутах соответственно.
Счёт матча вышел 6:1 в пользу «Салюта».
Главный тренер белгородской команды Виктор Навоченко на пресс-конференции рассказал, что в первом тайме футболисты пропустили несколько атак. «Расправил крылья», как выразился Навоченко, игрокам второй гол, когда они поймали соперника на ошибке.
«У нас очень много потерь было необоснованно. Вот всё из-за этого. Ребята немножко торопились. И в заключительной фазе, в третьей, где нужно спокойствие и точная передача, у нас брак шёл. Ну, а соперник хорошо выбегал в контратаке», — пояснил Навоченко.
Тренер команды соперников Александр Куранов считает, что игра могла повернуться совершенно в другую сторону.
«Очень жаркая погода, тяжело, одна и другая команда на морально-волевых терпели, как говорится, играли до первой ошибки. Но, к большому сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы. <…> Последние 15 минут провалили», — высказался Куранов.