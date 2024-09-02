«Кто не видел, скажет, что в одни ворота»: тренер «Салюта» — о победе над «Коломной»

Салютовцы, хоть и не реализовывали все свои возможности, стали пачками забивать голы. Вингер Давид Гагуа отправил мяч в ворота на 73-й минуте, ещё через три забил полузащитник Тимур Дудайти. Защитник Александр Крикуненко заработал гол для своей команды на 81-й минуте. Ещё два — опять Бояркин. На 85-й и 89-й минутах соответственно.