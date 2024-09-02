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Белгородский «Салют» обыграл «Коломну»

«Кто не видел, скажет, что в одни ворота»: тренер «Салюта» — о победе над «Коломной»

2 сентября 2024, 08:39
Фото: группа ФК «Салют» в ВК
Белгородский «Салют» обыграл «Коломну»

Белгородский «Салют» разгромил «Коломну»

В воскресенье, 1 сентября, белгородский футбольный клуб «Салют» встретился с «Коломной» в рамках LEON-Вторая лига Б. Игра была неровная, но очень насыщенная. Тренеры высказались о матче неоднозначно.
Сюжет
Футбол

В воскресенье, 1 сентября, состоялся очередной матч LEON-Вторая лига Б. Белгородский «Салют» встретился с «Коломной». Первый тайм был достаточно ровный, его закончили ничьей — 1:1. Гол обеспечил полузащитник Николай Бояркин. Во втором тайме характер игры изменился.

Салютовцы, хоть и не реализовывали все свои возможности, стали пачками забивать голы. Вингер Давид Гагуа отправил мяч в ворота на 73-й минуте, ещё через три забил полузащитник Тимур Дудайти. Защитник Александр Крикуненко заработал гол для своей команды на 81-й минуте. Ещё два — опять Бояркин. На 85-й и 89-й минутах соответственно.

Счёт матча вышел 6:1 в пользу «Салюта».

Главный тренер белгородской команды Виктор Навоченко на пресс-конференции рассказал, что в первом тайме футболисты пропустили несколько атак. «Расправил крылья», как выразился Навоченко, игрокам второй гол, когда они поймали соперника на ошибке.

«У нас очень много потерь было необоснованно. Вот всё из-за этого. Ребята немножко торопились. И в заключительной фазе, в третьей, где нужно спокойствие и точная передача, у нас брак шёл. Ну, а соперник хорошо выбегал в контратаке», — пояснил Навоченко.

Тренер команды соперников Александр Куранов считает, что игра могла повернуться совершенно в другую сторону.

«Очень жаркая погода, тяжело, одна и другая команда на морально-волевых терпели, как говорится, играли до первой ошибки. Но, к большому сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы. <…> Последние 15 минут провалили», — высказался Куранов.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Футбол#Победа#Салют#Белгород#Коломна
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