Выиграли всухую: белгородский «Салют» удачно встретился с «Сахалином»

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В воскресенье, 25 августа, в Старом Осколе на стадионе «Спартак» прошла встреча в рамках LEON-Вторая лига Б. Футбольный клуб «Салют» из Белгорода сыграл с командой «Сахалин».
Для белгородской команды матч оказался очень удачным. Игрокам «Сахалина» не удалось забить ни одного гола в ворота соперников. А вот «Салют» реализовал целых три.
Первый мяч попал в ворота на 33-й минуте благодаря полузащитнику Даниилу Матвевнину, второй — спустя три минуты от вингера Кирилла Гордеева. Третий гол забил нападающий Илья Визнович на 58-й минуте матча.
После летних кадровых перестановок состав белгородского клуба пополнился сильными игроками, что отметил тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.
«Взяли 9-10 игроков, по-моему. Ребят, которые очень квалифицированы. Дудатик, Крикуненко, которые были до этого в первой лиге. То есть опытные, которые ведут, выстраивают игру. Последние десять игр, наверное, Белгород уже не проигрывает, насколько я подсчёт ввел. И стабильная игра, забивают по 3-4 мяча практически в каждой игре. Очень сложно против такой команды играть», — рассказал Дроздов во время пресс-конференции.