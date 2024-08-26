Выиграли всухую: белгородский «Салют» удачно встретился с «Сахалином»

«Салют» Белгород выиграл у «Сахалина»

Встреча двух команд прошла в минувшее воскресенье на стадионе «Спартак». По итогам матча «Салют» реализовал целых три гола, не пропустив ни одного мяча в свои ворота, сообщили в пресс-службе белгородского футбольного клуба.