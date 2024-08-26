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«Салют» Белгород выиграл у «Сахалина»

Выиграли всухую: белгородский «Салют» удачно встретился с «Сахалином»

26 августа 2024, 08:05
Фото: группа ФК «Салют» в ВК
«Салют» Белгород выиграл у «Сахалина»

«Салют» Белгород выиграл у «Сахалина»

Встреча двух команд прошла в минувшее воскресенье на стадионе «Спартак». По итогам матча «Салют» реализовал целых три гола, не пропустив ни одного мяча в свои ворота, сообщили в пресс-службе белгородского футбольного клуба.
Сюжет
Футбол

В воскресенье, 25 августа, в Старом Осколе на стадионе «Спартак» прошла встреча в рамках LEON-Вторая лига Б. Футбольный клуб «Салют» из Белгорода сыграл с командой «Сахалин».

Для белгородской команды матч оказался очень удачным. Игрокам «Сахалина» не удалось забить ни одного гола в ворота соперников. А вот «Салют» реализовал целых три.

Первый мяч попал в ворота на 33-й минуте благодаря полузащитнику Даниилу Матвевнину, второй — спустя три минуты от вингера Кирилла Гордеева. Третий гол забил нападающий Илья Визнович на 58-й минуте матча.

После летних кадровых перестановок состав белгородского клуба пополнился сильными игроками, что отметил тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.

«Взяли 9-10 игроков, по-моему. Ребят, которые очень квалифицированы. Дудатик, Крикуненко, которые были до этого в первой лиге. То есть опытные, которые ведут, выстраивают игру. Последние десять игр, наверное, Белгород уже не проигрывает, насколько я подсчёт ввел. И стабильная игра, забивают по 3-4 мяча практически в каждой игре. Очень сложно против такой команды играть», — рассказал Дроздов во время пресс-конференции.
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#Валерия Колесникова#Старый Оскол#Футбол#Победа#Салют#Новости Белгорода#Сахалин#Белгород
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