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Published Сегодня, 14:01

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Фото с матча «Салют» (Белгород) — «Арсенал-2» (Тула)

«Результат приемлемый»: отсутствие болельщиков не помешало «Салюту» победить Тулу

18 августа 2024, 14:01
Фото: пресс-служба ФК «Салют Белгород»
Фото с матча «Салют» (Белгород) — «Арсенал-2» (Тула)

Белгородский «Салют» выиграл у тульской команды «Арсенал-2»

Игра состоялась накануне в Старом Осколе. Из-за оперативной обстановки зрителей на матче не было. Несмотря на победу, главный тренер «Салюта» назвал результат лишь «приемлемым» и заявил, что команда показала не все свои возможности.
Сюжет
Футбол

Белгородский «Салют» выиграл у тульской команды «Арсенал-2» со счётом 2:0. Оба гола забил Данила Матвевнин.

Матч в рамках 19-го тура группы 3 LEON-Второй лиги Б состоялся в Старом Осколе 17 августа на стадионе «Спартак». Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе игра прошла без зрителей.

Главный тренер белгородцев Виктор Навоченко поздравил всех с победой. Однако на пресс-конференции было видно, что результатом он не совсем доволен.

Результат приемлемый. Но какими усилиями он достался, это, конечно… Хотелось бы более содержательной игры, поменьше брака. К сожалению, сегодня мы не показали все свои возможности.
Виктор Навоченко

Также тренера спросили о том, как он относится к переезду в Старый Оскол.

«Положительно отношусь. Но всё равно родной стадион в Белгороде, хотелось бы там играть», — отметил Виктор Навоченко.

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