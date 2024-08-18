«Результат приемлемый»: отсутствие болельщиков не помешало «Салюту» победить Тулу

Белгородский «Салют» выиграл у тульской команды «Арсенал-2»

Игра состоялась накануне в Старом Осколе. Из-за оперативной обстановки зрителей на матче не было. Несмотря на победу, главный тренер «Салюта» назвал результат лишь «приемлемым» и заявил, что команда показала не все свои возможности.