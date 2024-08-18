«Результат приемлемый»: отсутствие болельщиков не помешало «Салюту» победить Тулу

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Белгородский «Салют» выиграл у тульской команды «Арсенал-2» со счётом 2:0. Оба гола забил Данила Матвевнин.
Матч в рамках 19-го тура группы 3 LEON-Второй лиги Б состоялся в Старом Осколе 17 августа на стадионе «Спартак». Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе игра прошла без зрителей.
Главный тренер белгородцев Виктор Навоченко поздравил всех с победой. Однако на пресс-конференции было видно, что результатом он не совсем доволен.
Результат приемлемый. Но какими усилиями он достался, это, конечно… Хотелось бы более содержательной игры, поменьше брака. К сожалению, сегодня мы не показали все свои возможности.
Виктор Навоченко
Также тренера спросили о том, как он относится к переезду в Старый Оскол.
«Положительно отношусь. Но всё равно родной стадион в Белгороде, хотелось бы там играть», — отметил Виктор Навоченко.