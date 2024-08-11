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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Зенитом» из Пензы.

Серия побед завершилась: белгородский «Салют» сыграл вничью с пензенским «Зенитом»

11 августа 2024, 16:05
Фото: группа ФК «Салют» в ВК
Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Зенитом» из Пензы.

Футбольный клуб «Салют» из Белгорода смог отыграть два мяча у «Зенита» из Пензы

Сегодня белгородский «Салют» встретился с пензенским «Зенитом». Игра прошла в Пензе на одноимённом стадионе. Первая половина матча осталась за хозяевами, однако гостям поля удалось отыграться, сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

В воскресенье футбольный клуб «Салют» из Белгорода провёл матч Второй лиги Б с командой «Зенит» из Пензы.

Счёт в игре открыл футболист команды соперников. Первую половину матча «Зенит» держал преимущество — пензенцы забили второй гол. Отыграть первый мяч смог полузащитник Николай Бояркин, а сравнял счёт полузащитник Арсений Прокуроров. Игра завершилась с результатом 2:2.

Напомним, что предыдущие два матча «Салюта» закончились победой белгородцев: со «Спартаком» из Тамбова они сыграли со счётом 2:1, а с «Композитом» из Павловского Посада — 4:2.

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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Зенит#Салют#Белгород#Пенза#Голы#LEON-Вторая лига
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