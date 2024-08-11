Серия побед завершилась: белгородский «Салют» сыграл вничью с пензенским «Зенитом»

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В воскресенье футбольный клуб «Салют» из Белгорода провёл матч Второй лиги Б с командой «Зенит» из Пензы.
Счёт в игре открыл футболист команды соперников. Первую половину матча «Зенит» держал преимущество — пензенцы забили второй гол. Отыграть первый мяч смог полузащитник Николай Бояркин, а сравнял счёт полузащитник Арсений Прокуроров. Игра завершилась с результатом 2:2.
Напомним, что предыдущие два матча «Салюта» закончились победой белгородцев: со «Спартаком» из Тамбова они сыграли со счётом 2:1, а с «Композитом» из Павловского Посада — 4:2.