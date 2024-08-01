Один ушёл, один пришёл: в белгородском «Салюте» очередные перестановки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Из белгородского футбольного клуба «Салют» ушёл защитник Владимир Мастеров. Контракт игрок и клуб расторгли по обоюдному согласию.
Как сообщили в пресс-службе клуба, свою профессиональную карьеру Мастеров начал в 2019 году именно в «Салюте». Позже в 2023 году он перешёл в «Спартак» из Костромы, но быстро вернулся в белгородскую команду.
За свою альма-матер Мастеров сыграл 101 матч. На его счету пять голов.
На место Мастерова пришёл 22-летний защитник Вадим Милютин. Он обучался футболу в академиях «Краснодара» и «Сочи», а дебютировал в Российской Премьер-лиге за «Сочи» в 2020 году.
Кроме того, Милютин успел поучаствовать в Высшей лиге чемпионата Белоруссии за «Динамо» из Бреста и «Арсенал» из Дзержинска, а в 2022–2023 году был в составе футбольного клуба «Тюмень».
Это не первые кадровые перестановки в «Салюте» за последнее время. Недавно белгородский клуб пополнился ещё несколькими старыми-новыми игроками.