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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Владимир Мастеров

Один ушёл, один пришёл: в белгородском «Салюте» очередные перестановки

1 августа 2024, 11:48
Фото: группа ФК «Салют» в ВК
Владимир Мастеров

На место защитника Мастерова в белгородском «Салюте» пришёл Милютин

Белгородский футбольный клуб покинул защитник Владимир Мастеров, начинавший здесь свою карьеру в 2019 году. Его место займёт 22-летний игрок Вадим Милютин, у которого есть опыт выступления в Российской Премьер-лиге, сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

Из белгородского футбольного клуба «Салют» ушёл защитник Владимир Мастеров. Контракт игрок и клуб расторгли по обоюдному согласию.

Как сообщили в пресс-службе клуба, свою профессиональную карьеру Мастеров начал в 2019 году именно в «Салюте». Позже в 2023 году он перешёл в «Спартак» из Костромы, но быстро вернулся в белгородскую команду.

За свою альма-матер Мастеров сыграл 101 матч. На его счету пять голов.

На место Мастерова пришёл 22-летний защитник Вадим Милютин. Он обучался футболу в академиях «Краснодара» и «Сочи», а дебютировал в Российской Премьер-лиге за «Сочи» в 2020 году.

Кроме того, Милютин успел поучаствовать в Высшей лиге чемпионата Белоруссии за «Динамо» из Бреста и «Арсенал» из Дзержинска, а в 2022–2023 году был в составе футбольного клуба «Тюмень».

Это не первые кадровые перестановки в «Салюте» за последнее время. Недавно белгородский клуб пополнился ещё несколькими старыми-новыми игроками.

Белгородский «Салют» восполнил ряды старыми-новыми игроками
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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Перестановки
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