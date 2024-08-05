«Салют» в ударе: белгородская команда вырвала победу у «Спартака»

Белгородский «Салют» обыграл тамбовский «Спартак» со счётом 2:1

На матче в Старом Осколе белгородский футбольный клуб «Салют» показал отличную игру и одержал вторую подряд победу во Второй лиге Б. В 17-м туре команда обыграла тамбовский «Спартак», забив два мяча против одного, сообщили в пресс-службе клуба.