«Салют» в ударе: белгородская команда вырвала победу у «Спартака»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На стадионе «Спартак» в Старом Осколе прошёл матч LEON-Второй лиги Б. В нём белгородский «Салют» встретился с тамбовским «Спартаком». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу белгородской команды.
В первом тайме полузащитник Николай Бояркин забил мяч в ворота соперников на шестой минуте. Тамбовчане смогли сравнять счёт — на 37-й минуте нападающий Андрей Часовских отправил мяч в сетку ворот «Салюта». Но другой белгородский полузащитник Александр Канищев обеспечил победу своей команде на 59-й минуте игры.
Предыдущий матч для «Салюта» также оказался успешным. Белгородцы обыграли команду «Композит» из Павловского Посада со счётом 4:2. Главный тренер футбольного клуба отметил, что концовка матча получилась нервной.