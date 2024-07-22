Южные сборы для белгородского «Салюта» завершились поражением

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Завершилась серия футбольных матчей на южных сборах. Для «Салюта» — очередным поражением.
В пятом матче белгородская команда встретилась с черкесским «Нартом». Игра завершилась счётом 3:4 в пользу соперников.
Один гол забил полузащитник Николай Бояркин, ещё два — игрок на просмотре, как сообщили в футбольном клубе.
Предыдущий, четвёртый матч стал единственным, в котором салютовцы одержали победу на юге. Первые два матча белгородцы проиграли, а третий закончился ничьёй.