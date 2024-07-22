Южные сборы для белгородского «Салюта» завершились поражением

Белгородский «Салют» уступил черкесской команде «Нарт»

Футбольная команда «Салют» завершила серию матчей на южных сборах третьим поражением. В последней игре белгородцы встретились с командой «Нарт» из Черкесска и уступили победу соперникам, рассказали в пресс-службе клуба.