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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

«Салют Белгород»

Южные сборы для белгородского «Салюта» завершились поражением

22 июля 2024, 16:11
Фото: ФК «Салют Белгород» в ВК
«Салют Белгород»

Белгородский «Салют» уступил черкесской команде «Нарт»

Футбольная команда «Салют» завершила серию матчей на южных сборах третьим поражением. В последней игре белгородцы встретились с командой «Нарт» из Черкесска и уступили победу соперникам, рассказали в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

Завершилась серия футбольных матчей на южных сборах. Для «Салюта» — очередным поражением.

В пятом матче белгородская команда встретилась с черкесским «Нартом». Игра завершилась счётом 3:4 в пользу соперников.

Один гол забил полузащитник Николай Бояркин, ещё два — игрок на просмотре, как сообщили в футбольном клубе.

Предыдущий, четвёртый матч стал единственным, в котором салютовцы одержали победу на юге. Первые два матча белгородцы проиграли, а третий закончился ничьёй.

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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Поражение#Белгород#Нарт
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