Нервная концовка: главный тренер белгородского «Салюта» — о победе на последнем матче

Полузащитники Александр Канищев, Николай Бояркин, Арсений Прокуроров и Данила Матвевнин забили по мячу в ворота противника. Первый и второй голы забиты на 4-й и 6-й минутах соответственно, третий — на 16-й минуте матча, а четвёртый мяч влетел в сетку ворот уже после 90-й минуты.