Нервная концовка: главный тренер белгородского «Салюта» — о победе на последнем матче

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В городе Орехово-Зуево на стадионе «Знамя Труда» завершился первый матч 16-го тура группы 3 LEON-Второй лиги Б. Для белгородского «Салюта» игра оказалась удачной: футболисты обыграли команду «Композит» из Павловского Посада со счётом 4:2.
Полузащитники Александр Канищев, Николай Бояркин, Арсений Прокуроров и Данила Матвевнин забили по мячу в ворота противника. Первый и второй голы забиты на 4-й и 6-й минутах соответственно, третий — на 16-й минуте матча, а четвёртый мяч влетел в сетку ворот уже после 90-й минуты.
На пресс-конференции главный тренер ФК «Салют» Виктор Навоченко поздравил своих подопечных с победой, но отметил, что во втором тайме игроки расслабились.
«Хороший старт второго круга. Первый тайм был вообще великолепный. На второй тяжело настраивать ребят, когда ведёшь 3:0. В результате пропустили два мяча, получилась нервная концовка. Считаю, что нужно увереннее контролировать мяч и спокойно дожимать соперника», — прокомментировал Навоченко.
Напомним, что ранее главный тренер белгородского «Салюта» раскритиковал выбор времени для проведения матча. В Москве команда провела игру в 13:00, когда температура воздуха составляла +35 градусов.