bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Футбол

Нервная концовка: главный тренер белгородского «Салюта» — о победе на последнем матче

30 июля 2024, 10:05
Фото: группа ФК «Салют» в ВК
Футбол

Белгородский «Салют» начал второй круг с победы над «Композитом»

Завершился первый матч 16-го тура группы 3 LEON-Второй лиги Б, который принёс победу белгородскому «Салюту» над командой «Композит». Матч состоялся на стадионе «Знамя Труда» города Орехово-Зуево. Главный тренер похвалил футболистов за победу, но раскритиковал за игру во втором тайме.
Сюжет
Футбол

В городе Орехово-Зуево на стадионе «Знамя Труда» завершился первый матч 16-го тура группы 3 LEON-Второй лиги Б. Для белгородского «Салюта» игра оказалась удачной: футболисты обыграли команду «Композит» из Павловского Посада со счётом 4:2.

Полузащитники Александр Канищев, Николай Бояркин, Арсений Прокуроров и Данила Матвевнин забили по мячу в ворота противника. Первый и второй голы забиты на 4-й и 6-й минутах соответственно, третий — на 16-й минуте матча, а четвёртый мяч влетел в сетку ворот уже после 90-й минуты.

На пресс-конференции главный тренер ФК «Салют» Виктор Навоченко поздравил своих подопечных с победой, но отметил, что во втором тайме игроки расслабились.

«Хороший старт второго круга. Первый тайм был вообще великолепный. На второй тяжело настраивать ребят, когда ведёшь 3:0. В результате пропустили два мяча, получилась нервная концовка. Считаю, что нужно увереннее контролировать мяч и спокойно дожимать соперника», — прокомментировал Навоченко.

Напомним, что ранее главный тренер белгородского «Салюта» раскритиковал выбор времени для проведения матча. В Москве команда провела игру в 13:00, когда температура воздуха составляла +35 градусов.

Это убивает футболистов: главный тренер белгородского «Салюта» выступил с критикой
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский «Салют» восполнил ряды старыми-новыми игрокамиЮжные сборы для белгородского «Салюта» завершились поражениемБелгородский «Салют» начал южный сбор с поражений, но смог реабилитироваться
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Голы
Подпишитесь
Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
Сегодня, 09:21
«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему
Сегодня, 06:54
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Под Белгородом атаковали Церковный хутор
Сегодня, 10:32
Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00