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Игра закончилась со счётом 4:2

Побеждают романтики: красивая история любви после матча «Салюта» против «Спартака»

22 августа 2024, 08:46
Фото: сообщество ФК «Салют» в ВК
Игра закончилась со счётом 4:2

Белгородский «Салют» выиграл у тамбовского «Спартака»

Белгородский ФК «Салют» одержал победу во втором раунде FONBET Кубка России, обыграв тамбовский «Спартак» со счётом 4:2. Игра запомнилась не только спортивным результатом, но и романтическим моментом: после матча нападающий сделал предложение своей девушке, сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

Вчера, 21 августа, прошёл второй раунд FONBET Кубка России, в котором белгородский «Салют» встретился с командой «Спартак» из Тамбова на стадионе Старого Оскола. Белгородцы уверенно обыграли тамбовцев со счётом 4:2.

Первый гол забили гости на 35-й минуте матча, и могло показаться, что тамбовские футболисты одержат победу. Однако уже на 75-й минуте защитник Александр Крикуренко, недавно вернувшийся в команду, сравнял счёт. Затем голы от Матвевнина, Визновича и Гордеева окончательно закрепили преимущество «Салюта».

Главным событием этого матча стало не только уверенное лидерство белгородской команды, но и предложение руки и сердца, которое сделал своей девушке нападающий ФК «Салют» Илья Визнович после завершения игры.

В прошлый раз «Салюту» также удалось одержать победу, однако тренер остался недоволен результатом, назвав его «приемлемым».

Илья Визнович и его возлюбленная — ЕкатеринаИлья Визнович и его возлюбленная — Екатерина
Илья Визнович и его возлюбленная — Екатерина
Фото: сообщество ФК «Салют» в ВК
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