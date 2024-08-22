Побеждают романтики: красивая история любви после матча «Салюта» против «Спартака»

Первый гол забили гости на 35-й минуте матча, и могло показаться, что тамбовские футболисты одержат победу. Однако уже на 75-й минуте защитник Александр Крикуренко, недавно вернувшийся в команду, сравнял счёт. Затем голы от Матвевнина, Визновича и Гордеева окончательно закрепили преимущество «Салюта».