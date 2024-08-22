Побеждают романтики: красивая история любви после матча «Салюта» против «Спартака»

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Вчера, 21 августа, прошёл второй раунд FONBET Кубка России, в котором белгородский «Салют» встретился с командой «Спартак» из Тамбова на стадионе Старого Оскола. Белгородцы уверенно обыграли тамбовцев со счётом 4:2.
Первый гол забили гости на 35-й минуте матча, и могло показаться, что тамбовские футболисты одержат победу. Однако уже на 75-й минуте защитник Александр Крикуренко, недавно вернувшийся в команду, сравнял счёт. Затем голы от Матвевнина, Визновича и Гордеева окончательно закрепили преимущество «Салюта».
Главным событием этого матча стало не только уверенное лидерство белгородской команды, но и предложение руки и сердца, которое сделал своей девушке нападающий ФК «Салют» Илья Визнович после завершения игры.
В прошлый раз «Салюту» также удалось одержать победу, однако тренер остался недоволен результатом, назвав его «приемлемым».