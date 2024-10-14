Белгородский «Салют» сыграл вничью с «Квантом» из Обнинска

Встреча состоялась в Старом Осколе и в этот раз прошла без зрителей. Игра закончилась счётом 1:1, сообщили в пресс-службе белгородского футбольного клуба.