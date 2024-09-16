Безголевая ничья и строгий судья: белгородский «Салют» сыграл с «Рязанью»

Posted 16 сентября, 08:13
Published 16 сентября, 08:13
Modified 16 сентября, 08:13
Updated 16 сентября, 08:13
В воскресенье, 15 сентября, в Старом Осколе прошёл матч между командами «Салют» и «Рязань». Игра состоялась на стадионе «Спартак». Счёт остался нулевым, ни одна из команд не смогла забить гол.
Кроме того, футболисты отметили строгость арбитра. Полузащитник «Рязани» Ярослав Мартынюк сказал, что судейские решения были «непонятными», а сама игра — тяжёлой. У игроков «Салюта» Николая Бояркина и Александра Крикуненко по одному предупреждению, у Тимура Дудайти — удаление. Также предупреждения получили три игрока «Рязани», одного удалили.
Полузащитник белгородского «Салюта» Илья Винников отказался обсуждать судейские решения, так как это ничего не изменит. Он также отметил, что команда не смогла реализовать все свои возможности на поле.
«Матч получился тяжёлым, много борьбы. К сожалению, не получилось додавить соперника, забить мяч. Моментов было много. В первую очередь надо [поработать] над реализацией моментов своих», — высказался Винников на пресс-конференции после матча.
Прошла игра для салютовцев тоже закончилась ничьей, но они смогли забить в ворота «Космосу» из Долгопрудного.