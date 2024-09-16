Безголевая ничья и строгий судья: белгородский «Салют» сыграл с «Рязанью»

Кроме того, футболисты отметили строгость арбитра. Полузащитник «Рязани» Ярослав Мартынюк сказал, что судейские решения были «непонятными», а сама игра — тяжёлой. У игроков «Салюта» Николая Бояркина и Александра Крикуненко по одному предупреждению, у Тимура Дудайти — удаление. Также предупреждения получили три игрока «Рязани», одного удалили.