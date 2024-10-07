Снова на спаде: белгородский «Салют» уступил хабаровскому «СКА-2»

Posted 7 октября, 10:46
Published 7 октября, 10:46
Modified 7 октября, 10:46
Updated 7 октября, 10:46
В субботу, 5 октября, состоялся 26-й тур LEON-Второй лиги Б. Белгородский «Салют» встретился на поле с командой «СКА-2» из Хабаровска. К сожалению, для белгородских футболистов игра оказалась неудачной, они проиграли соперникам со счётом 3:6.
С первых минут матча хабаровские футболисты смогли перехватить инициативу, попытался изменить ход игры и сравнять счёт полузащитник Арсений Прокуроров. На 27-й минуте он забил мяч в чужие ворота. Затем на 58-й минуте гол забил защитник Александр Крикуненко, а на 79-й минуте — полузащитник Данила Матвевнин. Вырвать преимущество салютовцам всё равно не удалось.
Кроме того, почти в начале игры арбитр Алексей Колтунов вынес предупреждение Дмитрию Шилову, одному из игроков белгородской команды. А в конце матча ещё трём игрокам команды соперника.