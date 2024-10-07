Снова на спаде: белгородский «Салют» уступил хабаровскому «СКА-2»

С первых минут матча хабаровские футболисты смогли перехватить инициативу, попытался изменить ход игры и сравнять счёт полузащитник Арсений Прокуроров. На 27-й минуте он забил мяч в чужие ворота. Затем на 58-й минуте гол забил защитник Александр Крикуненко, а на 79-й минуте — полузащитник Данила Матвевнин. Вырвать преимущество салютовцам всё равно не удалось.