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Posted 7 октября, 10:46

Published 7 октября, 10:46

Modified 7 октября, 10:46

Updated 7 октября, 10:46

«Салют» не смог отобрать преимущество у соперника из Хабаровска

Снова на спаде: белгородский «Салют» уступил хабаровскому «СКА-2»

7 октября 2024, 10:46
Фото: пресс-служба ФК «Салют»
«Салют» не смог отобрать преимущество у соперника из Хабаровска

Белгородский «Салют» проиграл «СКА-2» из Хабаровска со счётом 3:6

Сюжет
Футбол
На поле встретились команды «Салют» из Белгорода и «СКА-2» из Хабаровска. Белгородский футбольный клуб потерпел поражение, проиграв со счётом 3:6, сообщили в пресс-службе «Салюта». Игра оказалась нестабильной.

В субботу, 5 октября, состоялся 26-й тур LEON-Второй лиги Б. Белгородский «Салют» встретился на поле с командой «СКА-2» из Хабаровска. К сожалению, для белгородских футболистов игра оказалась неудачной, они проиграли соперникам со счётом 3:6.

С первых минут матча хабаровские футболисты смогли перехватить инициативу, попытался изменить ход игры и сравнять счёт полузащитник Арсений Прокуроров. На 27-й минуте он забил мяч в чужие ворота. Затем на 58-й минуте гол забил защитник Александр Крикуненко, а на 79-й минуте — полузащитник Данила Матвевнин. Вырвать преимущество салютовцам всё равно не удалось.

Кроме того, почти в начале игры арбитр Алексей Колтунов вынес предупреждение Дмитрию Шилову, одному из игроков белгородской команды. А в конце матча ещё трём игрокам команды соперника.

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