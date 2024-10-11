Очно или дистант: как в белгородских школах проходят внеурочные занятия?

Posted 11 октября, 06:40
Published 11 октября, 06:40
Modified 11 октября, 06:42
Updated 11 октября, 06:42
Как сообщили в региональном правительстве, внеурочные занятия в школах, которые работают в очном режиме, проходят в традиционном очном формате. Если школа работает в дистанционном формате, соответственно, внеурочные занятия проходят с использованием дистанционных технологий. Это касается школ, которые находятся в зоне менее 20 км от государственной границы. Причина — сложная оперативная обстановка.
Власти добавили, что внеурочные занятия в очном формате в приграничных районах Белгородской области, в том числе и в Белгороде, проводятся в соответствии с содержанием программ ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Напомним, ранее белгородцы пожаловались на длительность уроков на дистанте. В мэрии тогда ответили, что длительность непрерывных занятий на компьютере не должна превышать 15-30 минут в зависимости от возрастной категории школьников.