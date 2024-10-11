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Posted 11 октября, 06:40

Published 11 октября, 06:40

Modified 11 октября, 06:42

Updated 11 октября, 06:42

Очно или дистант: как в белгородских школах проходят внеурочные занятия?

Очно или дистант: как в белгородских школах проходят внеурочные занятия?

11 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Школы
Второй месяц школьники Белгородской области обучаются в нескольких форматах. И если с уроками уже есть определённость, вопрос о проведении внеурочных занятий висит в воздухе. Как они должны проходить — в материале Бел.Ру.

Как сообщили в региональном правительстве, внеурочные занятия в школах, которые работают в очном режиме, проходят в традиционном очном формате. Если школа работает в дистанционном формате, соответственно, внеурочные занятия проходят с использованием дистанционных технологий. Это касается школ, которые находятся в зоне менее 20 км от государственной границы. Причина — сложная оперативная обстановка.

Власти добавили, что внеурочные занятия в очном формате в приграничных районах Белгородской области, в том числе и в Белгороде, проводятся в соответствии с содержанием программ ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Напомним, ранее белгородцы пожаловались на длительность уроков на дистанте. В мэрии тогда ответили, что длительность непрерывных занятий на компьютере не должна превышать 15-30 минут в зависимости от возрастной категории школьников.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школы#Эксклюзив#Белгород#Дистанционное обучение#Очное обучение#Дистантное обучение
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