Очно или дистант: как в белгородских школах проходят внеурочные занятия?

Как сообщили в региональном правительстве, внеурочные занятия в школах, которые работают в очном режиме, проходят в традиционном очном формате. Если школа работает в дистанционном формате, соответственно, внеурочные занятия проходят с использованием дистанционных технологий. Это касается школ, которые находятся в зоне менее 20 км от государственной границы. Причина — сложная оперативная обстановка.