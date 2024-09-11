Родители обеспокоены: как школьников и учителей Белгорода готовят к ЧС?

Posted 11 сентября, 09:42
Published 11 сентября, 09:42
Modified 11 сентября, 09:42
Updated 11 сентября, 09:42
Родители школьников в Белгороде обеспокоены уровнем подготовки своих детей на случай чрезвычайной ситуации. По мнению одной из мам, обучать правилам техники безопасности должен исключительно специалист МЧС или обученный педагог.
Кроме того, необходимо ввести отдельный предмет, куда войдут и оказание первой помощи, и отработка алгоритма действий на случай объявления ракетной опасности. По словам родительницы, ничего подобного за прошедшую учебную неделю для ребят не организовывали.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что работа по обучению детей основам безопасности обязательно проводится в каждой из 54 работающих в городе школ. Этим в том числе занимаются сотрудники МЧС, которых привлекают к участию в классных часах.
Но основная нагрузка всё же ложится на педагогов. Они прошли различные курсы по обучению детей навыкам поведения и оказания первой помощи. Имеющиеся компетенции позволяют проводить занятия по безопасности.
С августа специалисты ГОЧС еженедельно проводят тренировки для руководства, персонала, сотрудников и обучающихся.
Что же касается специального предмета, его ввели с 1 сентября. На «Основах безопасности и защиты Родины» ребята отрабатывают теоретические знания и практические умения на случай чрезвычайной ситуации.