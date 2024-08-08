Забытое старое: в школах вводят ещё один предмет с первого класса

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Не только предмет «Основы безопасности и защита Родины» появится в школьной программе в 2024 году. Для младшеклассников введут урок «Труда», он же «Технология». Теперь «Труд» будет изучаться с первого класса, ранее его включали в пятом классе.
В закон «Об образовании» РФ внесли изменения, рассказывает вице-мэр Белгорода по образованию Инна Тяпугина. Теперь трудовое воспитание обязательно для всех школьников. За 11 лет школьной жизни дети будут изучать «Труд» 808 часов.
Пять направлений будет обязательными: «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», а изучение выращивания животных или растений, а также «Автоматизированных систем» будет по выбору.