bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Уроки «Труда» введут с 1 сентября в начальных классах

Забытое старое: в школах вводят ещё один предмет с первого класса

8 августа 2024, 13:52
Фото: 1MI

Уроки «Труда» введут с 1 сентября в начальных классах

Первоклассники Белгородской области будут изучать обновлённый «Труд». Теперь на занятиях будут изучать компьютерную графику, робототехнику и другое.

Не только предмет «Основы безопасности и защита Родины» появится в школьной программе в 2024 году. Для младшеклассников введут урок «Труда», он же «Технология». Теперь «Труд» будет изучаться с первого класса, ранее его включали в пятом классе.

В закон «Об образовании» РФ внесли изменения, рассказывает вице-мэр Белгорода по образованию Инна Тяпугина. Теперь трудовое воспитание обязательно для всех школьников. За 11 лет школьной жизни дети будут изучать «Труд» 808 часов.

Пять направлений будет обязательными: «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», а изучение выращивания животных или растений, а также «Автоматизированных систем» будет по выбору.

Укрытия и новые карты: что сделают в школах Белгорода до начала учебного года
Узнать подробнее
Читайте также:
А можно выйти, мне мама звонит: в школах Белгорода разрешат использовать телефоныКрахмалим воротники: форму в школах Белгорода отменят, но дресс-код соблюдать надоВ Белгороде с 1 сентября откроются все школы
#Алёна Мальцева#Технологии#Образование#Школа#Производство#Робототехника#Белгород#Трудовое воспитание
Подпишитесь
Мужчина под Белгородом ранен после обстрела из РСЗО: он в крайне тяжёлом состоянии
Сегодня, 14:19
В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
Сегодня, 07:20
Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
Сегодня, 08:27
Журналисты анонсировали интервью с выжившим экс-мэром Купянска Мацегорой
Сегодня, 11:56
Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление
Сегодня, 12:27
«Неработающий» асфальтзавод после жалоб белгородцев перенесли, но только на бумаге
Сегодня, 14:02