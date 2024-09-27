«Урок цифры»: белгородским школьникам обязательно участвовать в акции?

Posted 27 сентября, 10:29
Published 27 сентября, 10:29
Modified 27 сентября, 10:29
Updated 27 сентября, 10:29
Белгородцы, уставшие от огромного количества тестов и задач, которые стали задавать с этого года в школах, поинтересовались, обязательно ли выполнять «Урок цифры». Только IT-диктант прошли, который, оказывается, выполнять было не обязательно.
Министр цифрового развития Сергей Четвериков объяснил, что решение о том, участвовать ли в подобных мероприятиях, остаётся за учениками и их родителями.
Такие всероссийские акции помогают детям и подросткам адаптироваться в цифровом мире, развить ключевые компетенции цифровой экономики, а также, возможно, найти себя в будущем в сфере информационных технологий. Поэтому образовательные учреждения доводят до учащихся информацию.
Но жители переживают, что приходить «Урок цифры» всё равно придётся, только уже учителям, чтобы повысить статистику.
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