Вонь и грибок на стенах: родители недовольны состоянием укрытия белгородской школы

Posted 26 сентября, 11:48
Published 26 сентября, 11:48
Modified 26 сентября, 11:50
Updated 26 сентября, 11:50
Родители были шокированы состоянием подвала Каплинской школы в Старооскольском городском округе. Его переоборудовали в укрытие, но в порядок так и не привели.
По словам взрослых, в помещении стоит жуткий запах, которым детям дышать точно не стоит, а на стенах из-за влажности образовался грибок. Мест, куда можно сесть, тоже оказалось недостаточно, на всех ребят вряд ли хватит. Белгородцы не понимают, неужели за лето нельзя было это исправить.
Глава администрации округа Андрей Чесноков заметил жалобу. Он пообещал поручить до 30 сентября благоустроить помещение: побелить стены и дополнительно установить стулья и скамейки.
Чесноков отметил, что подвал данного учебного заведения способен вместить всех учащихся и работников, а их там 379 человек. Его разделили на зоны для каждой параллели классов. В каждой зоне имеется все необходимое: питьевая вода, места для сидения, одноразовая посуда, сухие пайки в пластиковых контейнерах, шанцевый инструмент, фонарики и аптечка.
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