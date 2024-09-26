Вонь и грибок на стенах: родители недовольны состоянием укрытия белгородской школы

По словам взрослых, в помещении стоит жуткий запах, которым детям дышать точно не стоит, а на стенах из-за влажности образовался грибок. Мест, куда можно сесть, тоже оказалось недостаточно, на всех ребят вряд ли хватит. Белгородцы не понимают, неужели за лето нельзя было это исправить.