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Posted 26 сентября, 11:48

Published 26 сентября, 11:48

Modified 26 сентября, 11:50

Updated 26 сентября, 11:50

Так выглядит подвальное помещение, которое в школе переоборудовали под укрытие

Вонь и грибок на стенах: родители недовольны состоянием укрытия белгородской школы

26 сентября 2024, 11:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Так выглядит подвальное помещение, которое в школе переоборудовали под укрытие

Глава Староосколького округа ответил на жалобу родителей на школьное укрытие

Сюжет
Новости Старого Оскола
В одной из старооскольских школ, как вообще часто делают в Белгородской области, под укрытие оборудовали подвал здания. Но привести его в надлежащий вид, наверное, забыли. Родители ужаснулись, когда побывали там. Андрей Чесноков пообещал исправить недочёты.

Родители были шокированы состоянием подвала Каплинской школы в Старооскольском городском округе. Его переоборудовали в укрытие, но в порядок так и не привели.

По словам взрослых, в помещении стоит жуткий запах, которым детям дышать точно не стоит, а на стенах из-за влажности образовался грибок. Мест, куда можно сесть, тоже оказалось недостаточно, на всех ребят вряд ли хватит. Белгородцы не понимают, неужели за лето нельзя было это исправить.

Глава администрации округа Андрей Чесноков заметил жалобу. Он пообещал поручить до 30 сентября благоустроить помещение: побелить стены и дополнительно установить стулья и скамейки.

Чесноков отметил, что подвал данного учебного заведения способен вместить всех учащихся и работников, а их там 379 человек. Его разделили на зоны для каждой параллели классов. В каждой зоне имеется все необходимое: питьевая вода, места для сидения, одноразовая посуда, сухие пайки в пластиковых контейнерах, шанцевый инструмент, фонарики и аптечка.

Так выглядит подвальное помещение, которое в школе переоборудовали под укрытиеТак выглядит подвальное помещение, которое в школе переоборудовали под укрытие
Так выглядит подвальное помещение, которое в школе переоборудовали под укрытие. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
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