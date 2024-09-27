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Posted 27 сентября, 08:17

Published 27 сентября, 08:17

Modified 27 сентября, 08:17

Updated 27 сентября, 08:17

Министр прокомментировал вопрос строительства школы на болоте в Белгороде

Будет ли строительство школы для одарённых детей на старинном болоте в Белгороде?

27 сентября 2024, 08:17
Фото: 1MI

Министр прокомментировал вопрос строительства школы на болоте в Белгороде

Сюжет
Строительство
Ранее власти приняли решение строить школу для одарённых детей на территории болота Моховое, которому насчитывается 5 тысяч лет. Некоторые белгородцы высказались против этой затеи из-за уничтожения исторического места. Быть или не быть строительству, ответил министр природопользования региона.

Белгородцы продолжают спрашивать о судьбе болота Липки (Моховое), которому насчитывается около 5 тысяч лет. На его месте хотят построить школу для одарённых детей.

Региональный министр природопользования Роман Татаринцев отметил, что болото ещё не признали подходящей для строительства территорией, поэтому никакие работы ещё не начинали. Если же специалисты найдут решение, а представителям общественных организаций, защищающих болото, понравится предложение, школу могут построить. Но для этого власти будут следовать законам и требованиям.

«На сегодняшний день разрешение на строительство на этом месте никто ещё не получал. Под строительство данную территорию ещё не передали. Насколько мне известно, проектно-изыскательные работы по этому месту ещё не проведены, поэтому и строительство пока начать нельзя», — отметил министр.

Активисты ранее сообщали, что на территории болота обитает не менее десяти видов растений, а также восемь видов позвоночных животных, которые занесены в региональную Красную книгу.

Всего на строительство школы планировалось потратить около 91,7 млн рублей. В ней должно было насчитываться 800 мест, а на территории хотели разместить общежитие на 600 мест. Все работы планировалось завершить до 30 июня 2026 года.

Будет ли построена школа, до сих пор не известно, поскольку определение поставщика для работ отменяли. Позже власти уточнили местоположение возможного местоположения школы.

В Белгороде всё-таки построят на старинном болоте школу для одарённых детей?
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