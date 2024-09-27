Будет ли строительство школы для одарённых детей на старинном болоте в Белгороде?

Региональный министр природопользования Роман Татаринцев отметил, что болото ещё не признали подходящей для строительства территорией, поэтому никакие работы ещё не начинали. Если же специалисты найдут решение, а представителям общественных организаций, защищающих болото, понравится предложение, школу могут построить. Но для этого власти будут следовать законам и требованиям.