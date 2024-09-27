Будет ли строительство школы для одарённых детей на старинном болоте в Белгороде?

Posted 27 сентября, 08:17
Published 27 сентября, 08:17
Modified 27 сентября, 08:17
Updated 27 сентября, 08:17
Белгородцы продолжают спрашивать о судьбе болота Липки (Моховое), которому насчитывается около 5 тысяч лет. На его месте хотят построить школу для одарённых детей.
Региональный министр природопользования Роман Татаринцев отметил, что болото ещё не признали подходящей для строительства территорией, поэтому никакие работы ещё не начинали. Если же специалисты найдут решение, а представителям общественных организаций, защищающих болото, понравится предложение, школу могут построить. Но для этого власти будут следовать законам и требованиям.
«На сегодняшний день разрешение на строительство на этом месте никто ещё не получал. Под строительство данную территорию ещё не передали. Насколько мне известно, проектно-изыскательные работы по этому месту ещё не проведены, поэтому и строительство пока начать нельзя», — отметил министр.
Активисты ранее сообщали, что на территории болота обитает не менее десяти видов растений, а также восемь видов позвоночных животных, которые занесены в региональную Красную книгу.
Всего на строительство школы планировалось потратить около 91,7 млн рублей. В ней должно было насчитываться 800 мест, а на территории хотели разместить общежитие на 600 мест. Все работы планировалось завершить до 30 июня 2026 года.
Будет ли построена школа, до сих пор не известно, поскольку определение поставщика для работ отменяли. Позже власти уточнили местоположение возможного местоположения школы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]