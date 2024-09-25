Что будет с «Виртуальной школой» и нагрузкой на учителей в Белгородской области?

Он также прокомментировал претензии к нагрузке на учителей. Из-за огромного потока бесполезных, по мнению некоторых белгородцев, опросов и тестов на их плечи ложится большой груз лишней работы. Ранее в Сети распространилась история о том, как якобы в Старом Осколе из-за этого учительница со 20-летним стажем разочаровалась в профессии и решила уволиться.