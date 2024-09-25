Что будет с «Виртуальной школой» и нагрузкой на учителей в Белгородской области?

Posted 25 сентября, 10:05
Published 25 сентября, 10:05
Modified 25 сентября, 10:05
Updated 25 сентября, 10:05
Вопрос о работе «Виртуальной школы», кажется, решился. После большого количества жалоб от белгородцев на обновлённый сервис власти решили пойти на компромисс.
Минобразования организовало опрос среди педагогических работников с целью узнать, функционал какой из версий тех устраивает больше.
В опросе приняли участие 97% учителей, из них большая часть — 59% — отдали предпочтение старому варианту, а 41% довольны работой текущей версии.
Поэтому принято решение обеспечить работу одновременно и старой, и новой версий. Базы данных, по словам министра образования Белгородской области Андрея Милёхина, от этого никак не пострадают.
«Сейчас работают обе версии. Что очень важно, всё равно возникают технические вопросы с подключением. Поэтому работает консультация по телефону 112. Также работают и следующие телефоны: 8-920-207-90-62 и 8-920-207-90-162», — уточнил глава минобра в прямом эфире.
Он также прокомментировал претензии к нагрузке на учителей. Из-за огромного потока бесполезных, по мнению некоторых белгородцев, опросов и тестов на их плечи ложится большой груз лишней работы. Ранее в Сети распространилась история о том, как якобы в Старом Осколе из-за этого учительница со 20-летним стажем разочаровалась в профессии и решила уволиться.
Глава белгородского министерства образования сказал, что вопрос облегчения труда педагогов властям «не безразличен». В том числе поэтому было решено запустить «Виртуальную школу».
«Понимаем, что сейчас учителям, как и педагогическим работникам, которые работают в очном формате, с нашими детьми не так просто. Но родители школьников приняли решение об очно-дистанционном обучении. В случае, если контингент учащихся изменится, мы сделаем всё, чтобы это не повлияло на зарплату наших учителей», — заключил Милехин.