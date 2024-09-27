bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:23

Published 27 сентября, 06:23

Modified 27 сентября, 06:23

Updated 27 сентября, 06:23

Мемориал

На фасадах школ Белгорода увековечат память ещё четверых погибших военных

27 сентября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Мемориал
Сюжет
Новости Белгорода
На фасадах школ №45, №20, образовательного центра №1 и гимназии №3 установят мемориальные доски в память о военнослужащих из Белгорода: Антона Копейкина, Яна Прешпективного, Игоря Сорокина и Олега Губернаторова, которые погибли при исполнении воинского долга.

Одним из них стал Герой Российской Федерации Антон Копейкин. Мемориальную доску установят на фасаде «Центра образования №1» по адресу ул. Николая Чумичова, 53А.

«Здесь учился Копейкин Антон Геннадиевич (06.06.1977-22.06.2020). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга присвоено звание Герой России (посмертно)», — обозначили на горсовете Белгорода содержание надписи на мемориальной доске.

Также увековечат память Яна Прешпективного, которого посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб во время участия в СВО. Мемориальная доска появится на фасаде здания общеобразовательной школы №20 на Шершнёва, 26.

Эскиз мемориальной доски Яна ПрешпективногоЭскиз мемориальной доски Яна Прешпективного
Эскиз мемориальной доски Яна Прешпективного. Фото: Сайт горсовета Белгорода

Ещё одна мемориальная доска появится на здании школы №45 на проспекте Славы, 69. Там увековечат память Игоря Сорокина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Военнослужащий посмертно награждён орденом Мужества.

Эскиз мемориальной доски Игоря СорокинаЭскиз мемориальной доски Игоря Сорокина
Эскиз мемориальной доски Игоря Сорокина. Фото: Сайт горсовета Белгорода

Мемориальную доску в память об Олеге Губернаторове, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО, установят на здании гимназии №3 на улице Есенина, 40А. Мужчина также награждён орденом Мужества посмертно.

Эскиз мемориальной доски Олега ГубернатороваЭскиз мемориальной доски Олега Губернаторова
Эскиз мемориальной доски Олега Губернаторова. Фото: Сайт горсовета Белгорода

Как заявлено в каждом из четырёх проектов, средства на все необходимые работы предоставит управление культуры мэрии Белгорода.

Также в Белгороде установят памятник, посвящённый жертвам массированного обстрела областного центра 30 декабря. Скульптор Андрей Коробцов предложил три варианта внешнего вида будущего памятника «Сердце Белгорода». В представленные макеты могут внести корректировки после их общественного обсуждения. Предварительного фаворита белгородцы уже обозначили.

«Сердце разрывается»: какой вариант мемориала погибшим 30 декабря оценили белгородцы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Как будет выглядеть памятник «Сердце Белгорода», посвящённый трагедии 30 декабря?В Белгороде хотят почтить память бойца СВО и тренера-преподавателя по футболуВ Белгороде почтили память участника чеченской кампании и бойца СВО
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Военнослужащие#Белгород#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика