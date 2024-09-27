На фасадах школ Белгорода увековечат память ещё четверых погибших военных

Posted 27 сентября, 06:23
Published 27 сентября, 06:23
Modified 27 сентября, 06:23
Updated 27 сентября, 06:23
Одним из них стал Герой Российской Федерации Антон Копейкин. Мемориальную доску установят на фасаде «Центра образования №1» по адресу ул. Николая Чумичова, 53А.
«Здесь учился Копейкин Антон Геннадиевич (06.06.1977-22.06.2020). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга присвоено звание Герой России (посмертно)», — обозначили на горсовете Белгорода содержание надписи на мемориальной доске.
Также увековечат память Яна Прешпективного, которого посмертно наградили орденом Мужества. Мужчина погиб во время участия в СВО. Мемориальная доска появится на фасаде здания общеобразовательной школы №20 на Шершнёва, 26.
Ещё одна мемориальная доска появится на здании школы №45 на проспекте Славы, 69. Там увековечат память Игоря Сорокина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Военнослужащий посмертно награждён орденом Мужества.
Мемориальную доску в память об Олеге Губернаторове, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО, установят на здании гимназии №3 на улице Есенина, 40А. Мужчина также награждён орденом Мужества посмертно.
Как заявлено в каждом из четырёх проектов, средства на все необходимые работы предоставит управление культуры мэрии Белгорода.
Также в Белгороде установят памятник, посвящённый жертвам массированного обстрела областного центра 30 декабря. Скульптор Андрей Коробцов предложил три варианта внешнего вида будущего памятника «Сердце Белгорода». В представленные макеты могут внести корректировки после их общественного обсуждения. Предварительного фаворита белгородцы уже обозначили.
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