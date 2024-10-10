Староосколец дошёл до финала «Битвы шефов» на «Пятнице!», но уступил победу

При первой встрече с телеведущими белгородец прочитал небольшое стихотворение: «Я варил вареники, чтоб вкусно было вам. Возьмите наколенники, чтоб пасть к моим ногам». Блюдо же понравилось только Агзамову: он заметил в белгородце «потрясающий потенциал» и отметил, что именно он может привести его команду к победе.