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Posted 10 октября, 12:19

Published 10 октября, 12:19

Modified 10 октября, 12:19

Updated 10 октября, 12:19

Белгородец в выпуске

Староосколец дошёл до финала «Битвы шефов» на «Пятнице!», но уступил победу

10 октября 2024, 12:19
Фото: «Битва шефов»
Белгородец в выпуске

Стихотворением и вкусным блюдом белгородец удивил ведущих шоу «Битва шефов»

Сюжет
Новости Старого Оскола
Староосколец принял участие в «Битве шефов» и дошёл до самого финала. Выпуск с участием 30-летнего Артёма Тараненко показали на телеканале «Пятница!».

На телешоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» своё мастерство в кулинарии показал житель Старого Оскола Артём Тараненко. 30-летний житель региона приготовил для шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова вареники «по-французски».

При первой встрече с телеведущими белгородец прочитал небольшое стихотворение: «Я варил вареники, чтоб вкусно было вам. Возьмите наколенники, чтоб пасть к моим ногам». Блюдо же понравилось только Агзамову: он заметил в белгородце «потрясающий потенциал» и отметил, что именно он может привести его команду к победе.

Но победить Артёму Тараненко всё же не удалось, несмотря на то, что он смог дойти до самого финала.

Выпуск с участием Тараненко показали 7 октября.

Видео: «Битва шефов». Отрывок выпуска с участием белгородца

Ещё один белгородец, Антон Копцев, тоже дошёл до финала «Битвы шефов», но победить смог в другом шоу — в «Битве пикников».

А вот белгородка Анастасия Миронова смогла выиграть в команде Ивлева в «Битве шефов».

Староосколец попытается удивить Агзамова и Ивлева варениками «по-французски»
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