Староосколец дошёл до финала «Битвы шефов» на «Пятнице!», но уступил победу

Posted 10 октября, 12:19
Published 10 октября, 12:19
Modified 10 октября, 12:19
Updated 10 октября, 12:19
На телешоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» своё мастерство в кулинарии показал житель Старого Оскола Артём Тараненко. 30-летний житель региона приготовил для шеф-поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова вареники «по-французски».
При первой встрече с телеведущими белгородец прочитал небольшое стихотворение: «Я варил вареники, чтоб вкусно было вам. Возьмите наколенники, чтоб пасть к моим ногам». Блюдо же понравилось только Агзамову: он заметил в белгородце «потрясающий потенциал» и отметил, что именно он может привести его команду к победе.
Но победить Артёму Тараненко всё же не удалось, несмотря на то, что он смог дойти до самого финала.
Выпуск с участием Тараненко показали 7 октября.
Ещё один белгородец, Антон Копцев, тоже дошёл до финала «Битвы шефов», но победить смог в другом шоу — в «Битве пикников».
А вот белгородка Анастасия Миронова смогла выиграть в команде Ивлева в «Битве шефов».