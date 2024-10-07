Староосколец попытается удивить Агзамова и Ивлева варениками «по-французски»

Повар из Белгородской области попал на «Битву шефов»

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На этот раз участие в шоу принял житель Старого Оскола. Выпуск с участием мужчины по «Пятнице!» покажут уже сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе телеканала.