Староосколец попытается удивить Агзамова и Ивлева варениками «по-французски»

Posted 7 октября, 12:49
Published 7 октября, 12:49
Modified 7 октября, 12:49
Updated 7 октября, 12:49
Шеф-повар из Старого Оскола принял участие в четвёртом сезоне проекта «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценят блюдо 30-летнего Артёма Тараненко, который представил членам жюри вареники «по-французски».
Понравилось ли шеф-поварам блюдо, можно будет узнать сегодня, 7 октября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».
Напомним, что ранее в «Битве шефов» участвовал Антон Копцев, которому не удалось добраться до финала. Позже шеф-повар попробовал себя в другом шоу — «Битве пикников», где обошёл противника и доказал своё мастерство.