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Posted 7 октября, 12:49

Published 7 октября, 12:49

Modified 7 октября, 12:49

Updated 7 октября, 12:49

Белгородец попытается удивить знаменитых шефов варениками

Староосколец попытается удивить Агзамова и Ивлева варениками «по-французски»

7 октября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Белгородец попытается удивить знаменитых шефов варениками

Повар из Белгородской области попал на «Битву шефов»

Сюжет
Новости Старого Оскола
На этот раз участие в шоу принял житель Старого Оскола. Выпуск с участием мужчины по «Пятнице!» покажут уже сегодня, 7 октября, сообщили в пресс-службе телеканала.

Шеф-повар из Старого Оскола принял участие в четвёртом сезоне проекта «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценят блюдо 30-летнего Артёма Тараненко, который представил членам жюри вареники «по-французски».

Понравилось ли шеф-поварам блюдо, можно будет узнать сегодня, 7 октября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Напомним, что ранее в «Битве шефов» участвовал Антон Копцев, которому не удалось добраться до финала. Позже шеф-повар попробовал себя в другом шоу — «Битве пикников», где обошёл противника и доказал своё мастерство.

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