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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Анастасия Миронова

Белгородка попытается удивить Ивлева и Агзамова баклажанами «Пармиджано»

15 апреля 2024, 10:05
Фото: Телеканал «Пятница!»
Анастасия Миронова

Белгородка пришла на кастинг шоу «Битва шефов»

Анастасия Миронова представит своё блюдо на отборочном туре «Битвы шефов». Попадёт ли 30-летняя белгородка в команду одного из шефов, можно будет узнать сегодня. Выпуск покажут в 19:00, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

30-летняя Анастасия Миронова из Белгорода пришла на кастинг третьего сезона шоу «Битва шефов». Девушка представит своё блюдо баклажаны «Пармиджано». Задача белгородки — попасть в команду шеф-повара Константина Ивлева или кондитера Рената Агзамова.

Узнать, пройдёт ли Анастасия на следующий тур, можно будет сегодня в 19:00.

Это далеко не первый раз, когда белгородцы пробуют себя в кулинарных ТВ-шоу. Два года назад белгородец Максим Мачкасин попал на кастинг «Битвы шефов». Судьям он подавал куриное бедро в азиатском стиле.

В 2023 году Антон Копцев, тоже житель Белгорода, попал в команду к Константину Ивлеву. Мужчина оставался третьим в команде, но Агзамову не понравился приготовленный Копцевым десерт. Белгородец выбыл из шоу прямо перед финалом.

«Я твёрдо решил пробовать»: белгородец — об участии в шоу «Битва шефов»
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#Маргарита Водолажская#Общество#Шоу#Новости Белгорода#Кулинария#Белгород#Тв#Пятница#Битва шефов#Ренат Агзамов#Константин Ивлев
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