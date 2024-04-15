Белгородка попытается удивить Ивлева и Агзамова баклажанами «Пармиджано»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
30-летняя Анастасия Миронова из Белгорода пришла на кастинг третьего сезона шоу «Битва шефов». Девушка представит своё блюдо баклажаны «Пармиджано». Задача белгородки — попасть в команду шеф-повара Константина Ивлева или кондитера Рената Агзамова.
Узнать, пройдёт ли Анастасия на следующий тур, можно будет сегодня в 19:00.
Это далеко не первый раз, когда белгородцы пробуют себя в кулинарных ТВ-шоу. Два года назад белгородец Максим Мачкасин попал на кастинг «Битвы шефов». Судьям он подавал куриное бедро в азиатском стиле.
В 2023 году Антон Копцев, тоже житель Белгорода, попал в команду к Константину Ивлеву. Мужчина оставался третьим в команде, но Агзамову не понравился приготовленный Копцевым десерт. Белгородец выбыл из шоу прямо перед финалом.