Белгородка попробует попасть в кулинарную академию Ивлева на «Пятнице!»

Участникам предстоит отправиться на побережье Чёрного моря и приготовить блюдо из его даров. Презентовать его нужно будет Константину Ивлеву. Помимо этого, участников ожидают испытания в лесу: «шинкование капусты на скорость, взбивание яичных белков и выжимание лимонов — за спальники, палатку и сухпаёк», говорится в релизе телеканала. Кроме того, кулинарам нужно будет приготовить авторское блюдо на кухне фешенебельного ресторана.