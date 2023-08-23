Белгородка попробует попасть в кулинарную академию Ивлева на «Пятнице!»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Кулинар из Белгорода — 35-летняя шеф-кондитер Алёна Троянова стала участницей нового сезона «Адского шефа». Её можно будет увидеть в первом выпуске, который должны показать 23 августа.
Участникам предстоит отправиться на побережье Чёрного моря и приготовить блюдо из его даров. Презентовать его нужно будет Константину Ивлеву. Помимо этого, участников ожидают испытания в лесу: «шинкование капусты на скорость, взбивание яичных белков и выжимание лимонов — за спальники, палатку и сухпаёк», говорится в релизе телеканала. Кроме того, кулинарам нужно будет приготовить авторское блюдо на кухне фешенебельного ресторана.
Всего за место в академии Ивлева и за звание лучшего повара страны будут бороться 25 кулинаров.
Напомним, что ещё один повар из Белгорода — Максим Мачкасин — был участником «Битвы шефов». В финал он, правда, не прошёл. А в шоу «Кондитер» свои сладкие творения представляли преподаватель агротехнического техникума в Алексеевке Ирина Довыбарцева и 16-летний Степан Серенко из Нового Оскола.