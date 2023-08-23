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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Белгородка участвует в шоу «Адский шеф»

Белгородка попробует попасть в кулинарную академию Ивлева на «Пятнице!»

23 августа 2023, 12:57
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Белгородка участвует в шоу «Адский шеф»

Белгородка попала в первый выпуск «Адского шефа» на ТВ

Шеф-кондитер Алёна Троянова стала участницей второго сезона кулинарного шоу. Белгородке предстоит пройти испытания на побережье Чёрного моря. Выпуск с участием кулинара покажут 23 августа, сообщили в пресс-службе телеканала.

Кулинар из Белгорода — 35-летняя шеф-кондитер Алёна Троянова стала участницей нового сезона «Адского шефа». Её можно будет увидеть в первом выпуске, который должны показать 23 августа.

Участникам предстоит отправиться на побережье Чёрного моря и приготовить блюдо из его даров. Презентовать его нужно будет Константину Ивлеву. Помимо этого, участников ожидают испытания в лесу: «шинкование капусты на скорость, взбивание яичных белков и выжимание лимонов — за спальники, палатку и сухпаёк», говорится в релизе телеканала. Кроме того, кулинарам нужно будет приготовить авторское блюдо на кухне фешенебельного ресторана.

Всего за место в академии Ивлева и за звание лучшего повара страны будут бороться 25 кулинаров.

Напомним, что ещё один повар из Белгорода — Максим Мачкасин — был участником «Битвы шефов». В финал он, правда, не прошёл. А в шоу «Кондитер» свои сладкие творения представляли преподаватель агротехнического техникума в Алексеевке Ирина Довыбарцева и 16-летний Степан Серенко из Нового Оскола.

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#Общество#Белгородская область#Шоу#Инна Рогова#Белгород#Кулинары#Тв#Кондитер#Шеф#Пятница#Адский шеф#Алёна Троянова#Константин Ивлев
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