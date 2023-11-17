«Я — бунтарь»: белгородец — об участии в реалити-шоу «Битва шефов» в команде Ивлева

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Прибыв на шоу, белгородец прошёл отборочный этап и попал в команду к Ивлеву. В ходе испытаний повар приготовил два блюда: салат «Цезарь» и коврижку. Антон Копцев оставался третьим в команде, когда шефу Агзамову не понравился приготовленный белгородцем десерт. Белгородец выбыл из шоу прямо перед финалом.
Редакция Бел.Ру решила узнать у повара, как он попал на шоу, какие блюда представил шефам и с какими трудностями столкнулся.
— Как ты попал на реалити-шоу «Битва шефов»? Какая цель у тебя была, когда ты шёл на телепередачу?
— Я давно хотел попасть на какое-нибудь ТВ-шоу, поэтому подал заявку на проект «Адский шеф». Моё участие одобрили, но попасть на него я не смог из-за своей работы: мне пришлось бы жить в рамках шоу на протяжении нескольких месяцев без какой-либо связи. И тогда куратор предложил отправить мою анкету на аналогичные шоу, участие в которых занимает всего день-два. Я согласился и попал в «Битву шефов».
Особой цели, признаюсь, у меня не было. Хотелось посмотреть, как снимаются передачи, и, раз на то пошло, «посветить» лицом, ведь узнаваемость для шефа играет роль. Я шёл не ради победы, а для того, чтобы получить удовольствие от нового опыта в жизни, посмотреть на шоу изнутри. Цель я выполнил.
— Как ты готовился к участию в шоу?
— Кураторы шоу связались со мной и попросили набросать примеры блюд, которые я бы мог представить жюри в отборочном этапе. Из всех они выбрали бургер с тремя авторскими соусами, поэтому я начал его отрабатывать. Находясь в Белгороде, приготовил соусы и булочку, замариновал огурцы и повёз всё это на «Ласточке» в Москву. Там я уже подготовил всё остальное, что могло бы испортиться в дороге, и собрал фирменный бургер.
— Какая там была атмосфера? Смущали ли камеры?
— Атмосфера хорошая. У ребят, на самом деле, очень круто построена работа. Там огромная команда профессионалов, которые действительно делают качественное телевизионное шоу на федеральном канале. Все очень дружелюбные, создают там комфортную обстановку, чтобы каждый участник вёл себя естественно.
Съёмочная бригада работает налегке, подбадривает участников, помогает им побороть скованность. Даже был сотрудник, который почти каждому участнику вдали от других говорил: «Ты лучший, ты победишь, у тебя всё получится». И это правда заряжало на борьбу.
А камеры меня не смущали, было комфортно с ними. Единственное, когда работники во время процесса приготовления блюд подбегали и просили описать то, что я делаю, я отвечал односложно, сухо. Я такой человек, который полностью погружается в рабочий процесс. Другие участники рассказывали о каждом своём действии, а я нет. Видимо, из-за этого и вставок со мной оказалось немного.
— Как тебе личная встреча с шефами Агзамовым и Ивлевым? Было ли волнующим давать им на пробу свои блюда?
Было круто встретиться с ними вживую, всё-таки это знаменитые люди. Но на личное общение времени там не было, передачу и так весь день снимали. В дальнейшем хотелось бы, конечно, с ними пообщаться как с профессионалами и перенять какой-то опыт.
Да, чувствовалось некоторое волнение при подаче блюд, потому что это люди с огромным опытом. Боялся, что блюда раскритикуют в пух и прах, но пронесло. На поступившие жалобы я обратил внимание и буду с этим работать.
— Как ты реагировал на критику ведущих? Была ли она обоснованной или больше являлась частью шоу?
— Реагировал на критику я нормально, она означает, что мне есть, куда расти. Любая критика для меня — это не повод опустить руки, а повод поработать над собой. К тому же, у каждого человека разные вкусовые предпочтения. А вот насчёт обоснованности критики в некоторых местах можно поспорить. Например, мне кажется, медовую коврижку, после которой меня исключили, я приготовил не так плохо. Агзамов десерт другого участника сравнил с браком и это для меня хуже, чем то, что я плохо «поигрался» со специями. Вероятно, я скучноват для формата шоу.
— Согласен ли ты с критикой твоего бургера? Шефы назвали бургер слишком большим, а один из трёх соусов неподходящим.
— Относительно критики бургера не очень согласен. Агзамову последний соус, барбекю, показался горьким и кислым. Я его готовлю по собственному рецепту с добавлением ликёра и коньяка, и никогда у потребителей не было к нему каких-либо нареканий. Возможно, критика шефа была больше в рамках шоу. Единственное, Ивлев мне много правильных вещей сказал. Например, бургер получился слишком большим, гостю такой тяжело будет есть. Но я его делал для шоу, конечно же, а не для гостей заведения.
— Как ты думаешь, чем твой стиль кулинарии отличается от стиля других участников?
— Честно говоря, я бунтарь и, наверное, именно это меня и отличает от других участников. В приготовлении блюд я не буду поступать так же, как другие, я буду воплощать свои идеи в жизнь, не боясь сделать что-то не так.
Испытания в шоу, например. Там мы готовили классический салат «Цезарь» и многие участники сделали гренки слайсами. Я же сделал их кубиками — единственным в своей команде. В следующем испытании я тоже сделал не так, как все: мы готовили медовую коврижку. Все десерт сделали круглым, а я из готового вырезал середину, украсил её и подал. На моём десерте был красиво виден срез.
Лучшими были, на самом деле, все участники шоу. У нас даже есть чат, где мы все до сих пор продолжаем общаться. Даже с теми, кто на отборочном этапе провалился.
— Как ты считаешь, важна ли эмоциональная составляющая в кулинарии? Какие качества и навыки, по твоему мнению, важны для победы в «Битве шефов»?
— Аспект эмоциональной составляющей в кулинарии, бесспорно, очень многое значит. Необходимо и в коллективе создавать дружелюбный и весёлый настрой, потому что от этого зависит и успех в приготовлении качественных блюд.
Самое главное — это то, какие у повара вкусовые качества. Потому что один человек может пересолить блюдо и даже не заметит этого, а для Агзамова или Ивлева это станет поводом исключить тебя из шоу. Еще, несомненно, нужно уметь работать с каждым продуктом, знать базу. Потому что в рамках шоу ты делаешь всё не по рецептам, а по памяти.
— Столкнулся ли ты на передаче с какими-либо трудностями? И научился ли чему-то новому?
— Самым трудным для меня был грим. Всех участников перед началом съёмок гримируют, но в ходе приготовления блюд ты забываешься и можешь дотронуться руками до лица. Вот так со мной и случилось — на рукаве кофты осталось оранжевое пятно от тонального крема. Пришлось в перерыве застирывать его в раковине, а потом держать рукав в сушилке для рук. Да и в целом мне неприятна косметика на лице, приходилось терпеть.
Сказать по правде, я не научился каким-то новым кулинарным навыкам. Скорее, я стал более уверенно держаться перед камерами, более красиво говорить и реже использовать слова-паразиты в речи.
— Какие планы у тебя есть на будущее после участия в шоу? Планируешь ли и дальше участвовать в телевизионных передачах?
— Ранее я уже участвовал в различных конкурсах. Например, в этом году в фестивале «Дон-Шашлык», во Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда», в «ГрильФесте» и в других мероприятиях. По возможности стараюсь побывать везде. Поэтому обязательно хочу всё-таки попасть в «Адскую кухню» и поучаствовать вновь в «Битве шефов», но теперь с настроем на победу. Всё-таки участие в различных конкурсах в будущем может помочь в карьере повара.
Я действительно горю своей профессией и готов обучить ей всех заинтересованных, поэтому планирую в будущем проводить какие-то мастер-классы, открывать проекты. Буду ездить по другим городам, чтобы люди знали, что в Белгороде тоже есть крутые повара, что мы существуем. Ещё я заметил, что не все наши повара участвуют в конкурсах и шоу. Хотелось бы и это искоренить: надеюсь, их вдохновит моя история.