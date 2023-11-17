«Я — бунтарь»: белгородец — об участии в реалити-шоу «Битва шефов» в команде Ивлева

— Реагировал на критику я нормально, она означает, что мне есть, куда расти. Любая критика для меня — это не повод опустить руки, а повод поработать над собой. К тому же, у каждого человека разные вкусовые предпочтения. А вот насчёт обоснованности критики в некоторых местах можно поспорить. Например, мне кажется, медовую коврижку, после которой меня исключили, я приготовил не так плохо. Агзамов десерт другого участника сравнил с браком и это для меня хуже, чем то, что я плохо «поигрался» со специями. Вероятно, я скучноват для формата шоу.