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Повар из Белгорода попал на кастинг «Битвы шефов» телеканала «Пятница!»

Вчера, 13:26
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Мангальщик Максим Мачкасин представил Константину Ивлеву и Ренату Агзамову куриное бедро в азиатском стиле. Попадёт ли 27-летний белгородец в команду одного из шефов, можно будет узнать сегодня: выпуск покажут в 19:00, сообщили в пресс-службе телеканала.

Белгородец попал на кастинг «Битвы шефов» — проекта телеканала «Пятница!». 27-летний Максим Мачкасин представил шеф-повару Константину Ивлеву и кулинару-кондитеру Ренату Агзамову куриное бедро в азиатском стиле.

Впечатлит ли блюдо белгородца телеведущих и пройдёт ли он в следующий этап, можно будет узнать сегодня, 7 ноября. Выпуск с ним покажут на телеканале «Пятница!», начало — в 19:00.

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Известно, что в Белгороде участник кастинга работает мангальщиком — готовит стейки и шашлык на огне.

Отметим, что это не первый раз, когда белгородцы пытаются покорить прославленных кулинаров. Так, в минувшем году участницей шоу «Кондитер» на том же канале стала Ирина Довыбарцева — преподаватель агротехнического техникума в Алексеевке. Торт в форме мишки помог девушке выйти в финал, однако после она уступила одной из соперниц.

Белгородка попала на шоу «Кондитер» телеканала «Пятница»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Пятница#Повар#Битва шефов
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