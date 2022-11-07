Повар из Белгорода попал на кастинг «Битвы шефов» телеканала «Пятница!»

Белгородец попал на кастинг «Битвы шефов» — проекта телеканала «Пятница!». 27-летний Максим Мачкасин представил шеф-повару Константину Ивлеву и кулинару-кондитеру Ренату Агзамову куриное бедро в азиатском стиле.
Впечатлит ли блюдо белгородца телеведущих и пройдёт ли он в следующий этап, можно будет узнать сегодня, 7 ноября. Выпуск с ним покажут на телеканале «Пятница!», начало — в 19:00.
Известно, что в Белгороде участник кастинга работает мангальщиком — готовит стейки и шашлык на огне.
Отметим, что это не первый раз, когда белгородцы пытаются покорить прославленных кулинаров. Так, в минувшем году участницей шоу «Кондитер» на том же канале стала Ирина Довыбарцева — преподаватель агротехнического техникума в Алексеевке. Торт в форме мишки помог девушке выйти в финал, однако после она уступила одной из соперниц.