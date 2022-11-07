Повар из Белгорода попал на кастинг «Битвы шефов» телеканала «Пятница!»

Отметим, что это не первый раз, когда белгородцы пытаются покорить прославленных кулинаров. Так, в минувшем году участницей шоу «Кондитер» на том же канале стала Ирина Довыбарцева — преподаватель агротехнического техникума в Алексеевке. Торт в форме мишки помог девушке выйти в финал, однако после она уступила одной из соперниц.