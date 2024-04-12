«Я твёрдо решил пробовать»: белгородец — об участии в шоу «Битва шефов»

— Я в этой профессии нахожусь уже более пяти лет, но не в одном подобном шоу пока не участвовал. В то же время все те, кто хочет развиваться в кулинарии, ищут возможность заявить о себе. Поэтому, когда я увидел на сайте телеканала «Пятница!» объявление о кастинге, то решил не упускать свой шанс.