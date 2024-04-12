«Я твёрдо решил пробовать»: белгородец — об участии в шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
За последние полгода в третьем сезоне шоу «Битва шефов» появились двое белгородцев: у одного из них редакция Бел.Ру брала интервью ещё осенью. Выпуск со вторым белгородским шеф-поваром показали на ТВ только в конце марта: Тимур Алиев представил своё блюдо шефам, но пройти дальше презентации не смог.
Несмотря на постигшую его неудачу, белгородец не сдаётся и уже строит дальнейшие планы на участие в аналогичных кулинарных телепередачах. Обо всём Алиев рассказал в этом интервью.
— Как ты попал на реалити-шоу «Битва шефов»?
— Я в этой профессии нахожусь уже более пяти лет, но не в одном подобном шоу пока не участвовал. В то же время все те, кто хочет развиваться в кулинарии, ищут возможность заявить о себе. Поэтому, когда я увидел на сайте телеканала «Пятница!» объявление о кастинге, то решил не упускать свой шанс.
Я подал заявку, через время мне ответил кастинг-менеджер и расписал, что требуется для онлайн-кастинга. Мне нужно было записать свою видеовизитку и приложить к письму фотографии приготовленных мною блюд.
Я отправил всё необходимое в конце августа 2023 года. О том, что я прошёл и могу участвовать в шоу, мне ответили только в октябре.
— Какая цель у тебя была, когда ты шёл на телепередачу?
— В первую очередь я шёл на шоу «Битва шефов» с целью заявить о себе, чтобы обо мне и моей работе узнали как можно больше людей. Хотел попробовать доказать себе, что на этом свете всё возможно — зависит только от моих усилий.
К сожалению, получилось не идеально: заявил о себе не так, как планировал. Но сильно не отчаиваюсь: значит, было не время. Дальше — больше.
— Как ты готовился к участию в шоу? Что приготовил для презентации и почему именно это блюдо?
— Сказать по правде, к шоу я не готовился: просто не успевал, слишком много работы навалилось. Поэтому решил приготовить несколько знакомых мне блюд, из которых редакторы выбрали одно: долму с черноморским лобанем. Именно её я и презентовал шефам.
Это блюдо я готовил уже сотни раз, поэтому надеялся, что проблем с ним не будет и я смогу пройти дальше презентации.
— Что бы ты поменял, если бы тебе дали второй шанс на шоу? Может, приготовил другое блюдо или усовершенствовал это?
— Оглядываясь назад, считаю, что блюдо действительно можно было поменять. Например, на салат пастрами с огуречным кремом или салат с утиной грудкой и сыром дорблю. На самом деле, сейчас в голову приходит множество блюд, которыми можно было удивить шефов.
— Как тебе атмосфера на шоу? Смущали ли камеры?
— Атмосфера на шоу была очень интересной, непривычной для меня. Камеры действительно смущали, их было много. Работать в такой обстановке было непривычно, но мне всё равно понравилось. Это ценный опыт.
— Как тебе встреча с шефами Агзамовым и Ивлевым? Волновался ли давать им на пробу своё блюдо?
— Хоть я и волновался перед встречей с шефами, меня разговор с ними зарядил на дальнейшую работу и самосовершенствование.
Волнение больше было из-за того, что приготовленная долма простояла до презентации шефам около трёх часов. Такая продолжительность может неблагоприятно сказаться на блюде, поскольку листья винограда содержат повышенную кислотность, а молочный продукт сворачивается. Совокупность всего этого могла незначительно изменить вкус блюда.
— Как ты отреагировал на критику ведущих? Была ли она, по твоему мнению, обоснованной?
— Считаю, что критика была, безусловно, обоснованная. Но не стоит забывать и о том, что проба блюда проходила в рамках шоу.
— Какие у тебя дальнейшие планы? Будешь пробовать пройти в следующий сезон «Битвы шефов» или попробуешь попасть в другие шоу?
— Останавливаться на достигнутом точно не собираюсь. Планирую и дальше участвовать в кулинарных шоу: например, в будущем хочу пройти кастинг на телепередачу «Адский шеф». Но буду ли пробовать пробиться в новый сезон «Битвы шефов», пока не знаю.
Вообще мысли об участии в подобных шоу меня посещали уже давно: в 2022 году я не решился, а в прошлом подумал, что упускать шанс всё-таки не стоит.
— Осенью мы общались с Антоном Копцевым, который тоже попал в третий сезон шоу. Знаю, что вы с ним знакомы: общались ли вы на тему шоу или попали на съёмки третьего сезона не сговариваясь?
— Да, мы с Антоном знакомы и неплохо общаемся, но о том, что оба попали в третий сезон шоу «Битва шефов» узнали только после вышедших выпусков. Получилось интересно, нам было, что обсудить.