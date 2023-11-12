Белгородка вырвала победу у повара из Новосибирска в «Битве пикников» на ТНТ

К победе белгородку привели её изысканные блюда — закуска из брускетты с лангустинами, манго и клубникой, а также основное блюдо — купаты из индейки на подушке из творожного крема с яблоками в кари. Ведущим «Битвы пикников» был актёр и юморист Роман Юнусов, а судьёй — телеведущий и ресторатор Дмитрий Левицкий.