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Ксения Чапаева

Белгородка вырвала победу у повара из Новосибирска в «Битве пикников» на ТНТ

12 ноября 2023, 14:12
Фото: RuTube
Ксения Чапаева

Белгородка выиграла 50 тысяч рублей в шоу «Битва пикников» на ТНТ

Шеф-повар из Белгорода одержала победу в кулинарном шоу на ТНТ и выиграла главный приз — 50 000 рублей. Ксения Чапаева стала победительницей 3 сезона «Битвы пикников», приготовив изысканную закуску и основное блюдо.

Шеф-повар из Белгорода Ксения Чапаева участвовала в шоу на ТНТ «Битва пикников». В кулинарном состязании она обошла повара из Новосибирска Зинаиду Вейбер со счётом 11:4. Главным призом стали 50 000 рублей.

К победе белгородку привели её изысканные блюда — закуска из брускетты с лангустинами, манго и клубникой, а также основное блюдо — купаты из индейки на подушке из творожного крема с яблоками в кари. Ведущим «Битвы пикников» был актёр и юморист Роман Юнусов, а судьёй — телеведущий и ресторатор Дмитрий Левицкий.

Интересный факт о Ксении: в два года на тогда ещё маленькую Ксюшу упала плита. Но это не отбило у неё любовь к готовке и не помешало стать победительницей шоу.

"Битва пикников"
Видео: RuTube
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