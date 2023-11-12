Белгородка вырвала победу у повара из Новосибирска в «Битве пикников» на ТНТ

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Шеф-повар из Белгорода Ксения Чапаева участвовала в шоу на ТНТ «Битва пикников». В кулинарном состязании она обошла повара из Новосибирска Зинаиду Вейбер со счётом 11:4. Главным призом стали 50 000 рублей.
К победе белгородку привели её изысканные блюда — закуска из брускетты с лангустинами, манго и клубникой, а также основное блюдо — купаты из индейки на подушке из творожного крема с яблоками в кари. Ведущим «Битвы пикников» был актёр и юморист Роман Юнусов, а судьёй — телеведущий и ресторатор Дмитрий Левицкий.
Интересный факт о Ксении: в два года на тогда ещё маленькую Ксюшу упала плита. Но это не отбило у неё любовь к готовке и не помешало стать победительницей шоу.