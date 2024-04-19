Белгородский шеф-повар поделился рецептами вкусного шашлыка из свинины и курицы

Чтобы её приготовить, нужно соединить в чаше блендера лук, воду, чеснок и перемолоть всё в единую массу. Чем однороднее она получится, тем лучше. Далее её нужно процедить через сито. Из этого получится как раз 300 мл луковой воды. Теперь ею заливаем мясо со всеми специями, маслом и тщательно перемешиваем. Веточки или листики тимьяна разминаем перед этим в ладонях, чтобы они дали сок и аромат. Мясо лучше нарезать крупными кусками, по 5-6 см.