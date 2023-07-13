Во сколько белгородцам обойдётся отдых на черноморском побережье

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Из Белгорода в Архипо-Осиповку Наталья со спутником добиралась на авто по трассе М-4. Время в пути — сутки.
На дорогах было относительно спокойно, но ближе к курортам были пробки из-за ремонта дороги.
Наталья
По дороге машину с небольшим расходом топлива пришлось заправлять дважды на 1,5 тыс. рублей: «За бензин немного платили, зависит от машины. Мы после Белгорода заправились перед Ростовом и потом ближе к горам».
По словам белгородки Натальи, в среднем за сутки оплата номера на берегу Чёрного моря обойдётся от 2 до 2,5 тыс. рублей. Жильё поближе к морю обойдётся дороже: «Зависит от удалённости от берега и удобств и, само собой, от тех, кто комнаты сдаёт. Самый обычный номер оборудован кондиционером почти всегда. Стоят телевизоры, мини-холодильники, мебель стандартная: это шкаф, кровать, прикроватные тумбы и стол. Есть места с общей кухней».
За двухместный номер в Архипо-Осиповке девушка платила 1,5 тыс. рублей за сутки. Жильё нашла через знакомых. От моря дом находился в 15 минутах пешком.
Также белгородка рассказала о ситуации на пляжах Черноморского побережья: «Не скажу, что было очень много людей, разве что по вечерам, но свободное местечко на пляже найти можно всегда. Мы ездили в конце июня, поэтому сезон полноценно ещё не начался. Сейчас уже, конечно, отдыхающих приехало намного больше».
Поездка на двоих, рассказывает Наталья, обошлась примерно в 40 тыс. рублей — в эту сумму входит жильё, бензин, еда, сувениры родственникам. Что касается цен в общем, то, как отмечает девушка, они выросли, но не критично: «Всё зависит от тех, кто сдаёт жильё, и от удобств. Но в 3-4 раза цены точно не подскочили».
Мы также изучили пару различных объявлений о сдаче жилья у Чёрного моря. В анализ вошли отели, частные дома и гостевые дома. К примеру, дом «в тихом и спокойном месте, вдали от суеты и шумной трассы» в Джубге выставили за 2759 рублей за сутки. Автор объявления обещает «качественное постельное бельё и удобные мартасы». На территории есть бассейн и батут.
От 12 тыс. до 15 тыс. рублей в сутки можно снять дом в 90 кв. м. в Анапе. Минимальный период проживания в доме — шесть суток. В доме на время отдыха могут поселиться четверо взрослых и четверо детей. На участке есть бассейн, мангальная зона, беседка.
Номер от 3,5 тыс. рублей в сутки можно снять в гостинице в Геленджике. Гостиница расположена в 300 метрах от моря. В номерах установлены кондиционеры, на территории есть кухня.
Недавно читатели Бел.Ру прислали видео с 13-километровой пробкой на въезде в Крым. Очередь на подъезде к Крымскому мосту была связана с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра багажа.