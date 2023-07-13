Во сколько белгородцам обойдётся отдых на черноморском побережье

По словам белгородки Натальи, в среднем за сутки оплата номера на берегу Чёрного моря обойдётся от 2 до 2,5 тыс. рублей. Жильё поближе к морю обойдётся дороже: «Зависит от удалённости от берега и удобств и, само собой, от тех, кто комнаты сдаёт. Самый обычный номер оборудован кондиционером почти всегда. Стоят телевизоры, мини-холодильники, мебель стандартная: это шкаф, кровать, прикроватные тумбы и стол. Есть места с общей кухней».